Ford Ka+ Active, un totcamí ‘low cost’

Ara fa un any que vam provar el Ka+, l’aposta juvenil i econòmica de Ford al segment B, corresponent als utilitaris europeus. Ara la marca de l’oval va una passa més enllà amb l’aparició de la variant Ka+ Active, la variant ‘crossover’ o totcamí del Ka+, que serà presentada durant el Saló de Ginebra.

La veritat és que les diferències entre el model estàndard i aquesta variant Active són mínimes. El Ka+ Active es caracteritza per una suspensió específica que l’eleva 23 mil·límetres més que les versions convencionals, un nou color bronze per la carrosseria, per unes noves llandes de 15 polzades i per un seguit de plàstics que exerceixen de protectors dels passos de roda i dels baixos del vehicle.

Aquestes millores estètiques no suposen cap mena de millora mecànica, i per tant les seves capacitats ‘off-road’ no es veuran incrementades respecte les versions convencionals, més enllà del seu ‘look’ més aventurer.

Un nou motor i millor connectivitat

El Ka+ convencional també s’actualitzarà a Ginebra. Ford incorpora una variant mecànica dièsel (fins ara només es podia adquirir amb motor de gasolina) de 95 CV, i un nou motor de benzina tricilíndric 1.2 amb potències de 70 o 80 CV que substitueix els motors de quatre cilindres que el Ka+ utilitzava fins ara.

Pel que fa a la càrrega tecnològica, Ford incorpora el sistema SYNC3 i una pantalla tàctil de 6’5 polzades compatible amb Apple Car i Android Auto i nous extres com el sensor de pluja, llums automàtiques, climatitzador automàtic o l’obertura electrònica del maleter.

El nou Ka+ i Ka+ Active arribaran al nostre mercat durant la segona meitat de l’any i tindran un preu de sortida de 9.900, força menys que el seu principal competidor ‘crossover’, el Dacia Sandero Stepway, que costa uns 12.300 euros.