Ford Edge ST, un SUV de 340 CV

El Ford Edge és un dels SUV més equipats i amb millor relació preu-qualitat del mercat, tot i que la seva penetració al mercat català ha estat, fins ara, modesta. Tot i ser el SUV amb més espai a les places posteriors i amb un maleter més que notable, l’Edge no ha acabat de conquerir l’espai dels seus principals rivals.

Potser el fet de disposar només de mecàniques dièsel pot haver perjudicat al gegant de Ford al nostre mercat. Ara bé, aquesta realitat canviarà amb l’arribada de la versió ST de l’Edge. Les variants ST (ja disponibles en els Fiesta i Focus) són evolucions esportives i potents dels models estàndard (tot i que no tan radicals com les variants RS).

Estèticament aquesta versió esportiva es defineix per unes llandes específiques de 21 polzades, un nou para-xocs i difusor posterior i un enfosquiment de la calandra i els grups òptics del vehicle.

Aquesta versió ST arriba fins els 340 CV, però no es pot descartar del tot una versió RS encara més radical

A més aquest nou Edge ST estrena el nou frontal fruit del ‘restyling’ al qual serà objecte l’Edge al llarg d’aquest 2018, i que inclou una calandra més definida i uns nous grups òptics més afilats. L’Edge disposarà d’un motor gasolina EcoBoost V6 que arribarà als 340 CV -procedent del ‘pickup’ F150- associat a un canvi automàtic de vuit relacions i un esquema de tracció integral.

Quan vam provar l’Edge ja vam incidir en el fet que aquest SUV és prou àgil i dinàmic malgrat les seves dimensions i el seu pes, però ara Ford anirà una passa més enllà amb una nova gestió de l’electrònica -amb controls de tracció i estabilitat menys intrusius-, la introducció d’un nou mode de conducció esportiu amb una gestió del maridatge entre el motor i la caixa de canvis menys eficient i més enfocada a la potència pura i una posada a punt específica del sistema de suspensions.

Per acabar, l’Edge ST estrena nous sistemes de seguretat com ara el nou ‘Post-Collision Braking’ (que frena i bloca el cotxe després d’un impacte per evitar involucrar a tercers vehicles), un sistema de direcció evasiva assistida que ajuda a evitar un objecte amb el que es pot xocar o un control de velocitat amb assistent de manteniment de carril ideal per funcionar a les autopistes o autovies, als que cal sumar els ja existents sistemes de frenada automàtica o l’assistent de canvi de carril, entre altres.