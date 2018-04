Filtrat el nou BMW M2 Competition

Tot i que encara no l’hauríem d’haver pogut veure, ja s’han filtrat les primeres imatges oficials del nou BMW M2 Competition, la versió més radical de l’M2. Estèticament aquesta variant radical no presenta grans canvis respecte a un M2 normal, i tan sols es diferencia per les reixes interiors del frontal, que permeten més entrada d’aire i unes noves llandes negres de 19 polzades.

Els interiors tampoc presenten cap gran canvi més enllà d’uns nous seients tipus baquet heretats dels BMW M3 i M4.

On el nou M2 Competition presenta novetats importants és en l’apartat mecànic, ja que aquesta variant integra el motor de 3 L i 6 cilindres en línia dels seus germans grans M3 i M4, però amb una potència limitada electrònicament als 410 CV i 550 Nm de parell, gestionats per una caixa de canvis automàtica que envia el parell a les rodes posteriors.

L’altra gran novetat d’aquesta versió Competition és la introducció d’un nou sistema de gestió electrònica del xassís que permet ajustar els diversos paràmetres de la suspensió, de la direcció o de les cues d’escapament per modificar-ne el caràcter.