Fiat presenta el nou Tipo: més modern i en format 'crossover'

Quan vam provar el Fiat Tipo ara fa tres anys, vam coincidir en apuntar les qualitats d'un cotxe honest, assequible i polivalent que a poc a poc s'ha sabut fer un forat en el sempre difícil i competitiu segment C europeu. Els italians ara n'han presentat l'actualització estètica o restyling de mitja vida, que el converteix en un vehicle encara més modern i atractiu i que ara estrena una nova carrosseria anomenada Tipo Cross que eleva uns centímetres el vehicle i el converteix en una mena de crossover.

La versió estàndard –ara anomenada Life– manté les tres modalitats habituals: hatchback o compacte de cinc portes, familiar i berlina sedan de tres volums. En canvi, la versió d'inspiració aventurera Tipo Cross només s'oferirà associada a la carrosseria compacta o hatchback de cinc portes, cosa que obvia una possible variant Tipo Cross familiar que potser tindria una demanda rellevant en el mercat.

Mecànicament el Tipo i el Tipo Cross només disposen d'un motor gasolina de tres cilindres i una potència de 100 CV associat a una caixa de canvis manual de sis relacions, i de dos motors dièsel MultiJet de 95 i 130 CV que homologuen les normes d'emissions Euro6D i que en el cas del motor més potent disposarà de caixes de canvis manual o automàtica. En canvi, ni el Tipo ni la versió Tipo Cross no disposaran de versions de tracció integral.

I és que el Tipo Cross és poc més que un exercici estètic que vol imitar l'èxit del Panda Cross –uns 9 centímetres més alt que el model del qual deriva–, diversos detalls estètics cromats com ara uns para-xocs i passos de roda específics i altres proteccions de plàstic de les zones inferiors del vehicle.

La gamma mecànica només inclou motors dièsel o gasolina amb potències d'entre 95 i 130 CV, sense cap opció híbrida o amb tracció integral

Les novetats estètiques del restyling del Tipo se centren en un nou frontal, més agressiu i aerodinàmic, un nou disseny dels fars led davanters, noves llandes de 16 o 17 polzades i nous colors de la carrosseria. Pel que fa als interiors, el Tipo i el Tipo Cross incorporen un volant de nou disseny, un quadre d'instruments totalment digitalitzat de set polzades i l'actualització del sistema d'infoentreteniment amb el nou Uconnect 5 compatible amb Apple Car Play i Android Auto, i que es gestiona mitjançant una pantalla tàctil de 10,25 polzades.

A més, el compacte de Fiat també rebrà importants millores tecnològiques i de seguretat com ara el sistema de reconeixement de senyals, l'assistent de velocitat i de manteniment de carril, l'avisador d'angles morts, els sensors de proximitat per ajudar a maniobrar i estacionar, un sistema d'arrencada sense clau i un carregador sense fils per a dos dispositius mòbils, entre altres prestacions.