Fiat 500 3+1, elèctric i familiar amb disseny de Giorgio Armani

El Fiat 500 és un dels cotxes més venuts dels darrers anys. El seu estil retro, sumat a un preu més o menys assequible i la popularitat del model l’han convertit en un dels cotxes més importants del mercat europeu durant els darrers anys, i per això ha estat el primer model de la marca italiana en rebre una versió elèctrica, tot i que amb un preu superior al del model de combustió.

Però un dels hàndicaps del Fiat 500 és el seu escàs espai, que dificulta l’accés a les places posteriors. Conscients d’aquest fet, els italians han presentat la versió 500 3+1, que introdueix una tercera porta lateral per facilitar l’accés a l’habitacle. Així doncs, aquest elèctric té una porta en el costat del conductor i dues d’obertura inversa en la posterior, imitant el model original de 1957, que ja utilitzava aquest curiós sistema.

Aquest original sistema també fa que la porta posterior d’obertura inversa només es pugui obrir quan la porta davantera també està oberta, per evitar així que els passatgers de les places posteriors puguin obrir per accident la porta i generar una situació de perill.

Val a dir també que el Fiat 500 3+1 també neix del convenciment de l’existència d’un mercat,m majoritàriament urbà, familiar i més o menys juvenil, que ha de ser l’objectiu clau d’aquest model. Un cotxe elèctric i zero emissions, de dimensions reduïdes que faciliten les maniobres a les grans ciutats i amb prou espai per portar els nens i nenes a l’escola o fer sortides esporàdiques amb els amics sense renunciar a l’estil i distinció d’aquesta mena de cotxes.

Mecànicament aquest model elèctric només disposarà d’un motor de 87 kW (equivalent a 118 CV) amb un parell de 220 Nm de parell i unes bateries de 42 kWh que ofereixen una autonomia de fins a 320 quilòmetres, tot i que Fiat assegura que poden arribar a superar els 450 quilòmetres d’autonomia en cicles urbans. A més, es podrà carregar en punts de corrent continu de fins a 85 kW, on podria carregar el 80% de es bateries en només 35 minuts, i el model inclou un cable Mode 3 amb una potència d’11 kW per un ús domèstic del vehicle.

D’entrada el 500 3+1 només estarà disponible en tres colors (or rosa, blau glacial i negre ònix), unes exclusives llandes de 17 polzades de dos colors, sensors d’aparcament amb visió zenital de 360 graus i fars led, entre altres. Per si això fos poc, Fiat ha confirmat que els interiors del model i en especial els seus seients i entapissats han estat dissenyats i elaborats per l’equip de dissenyadors de Giorgio Armani, una mostra més de la vocació chic i sofisticada d'aquest vehicle urbà.

Pel que fa a la càrrega tecnològica del model, Fiat ha anunciat que el 500 3+1 compta amb control de creuer adaptatiu amb funció de manteniment de carril, reconeixement de senyals, frenada d’emergència amb sensors de vianant i ciclistes i un nou sistema d’infoentreteniment Uconnect 5 amb una pantalla tàctil central TFT de set polzades i un carregador sense fils pels telèfons mòbils entre altres.

Per acabar convé explicar que Fiat no ha anunciat el preu definitiu del 500 3+1, però que serà fins i tot més car que el Fiat 500 La Prima elèctric presentat fa uns mesos i que té un preu de 34.900 euros en el nostre mercat. La idea de Fiat és que el 500 3+1 arribi al mercat al llarg de 2021 amb un preu inferior als 40.000 euros.