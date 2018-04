El president de Fiat-Chrysler anuncia la mort del dièsel

Sergio Marchionne és una veu autoritzada i respectada dins el món de l’automoció. El CEO de FCA -l’home que ha recuperat miraculosament al grup Fiat- va afirmar en declaracions a la revista britànica Autocar la setmana passada que el dièsel forma part del passat, i que “no té sentit” seguir negant la crisi d’aquest combustible.

De fet Marchionne va afirmar que Alfa Romeo, Jeep, Chrysler o Maserati, entre altres, deixaran d’oferir motors dièsel l’any 2022. L’abandonament d’aquesta mecànica respon al fet que “el cost per fer complir els nous estàndards d’emissions als motors dièsel serà prohibitiu”, segons Marchionne.

El màxim responsable de FCA afirma en canvi que “els cotxes elèctrics oferiran millor rendiment econòmic que desenvolupar una nova generació de motors elèctrics”. Per tant podem entreveure que el pla de negoci del grup apostarà per nous sistemes híbrids o elèctrics. Ara bé, encara caldrà esperar a l’1 de juny per conèixer els plans de futur del grup de forma oficial.

Un Ferrari elèctric?

Tot i que Ferrari formalment no està dins del grup FCA (encara que es manté controlat pels accionistes tradicionals de Fiat) l’aposta elèctrica podria arribar a la marca del Cavallino. Segons apunten diverses informacions, Ferrari està preparant un nou cotxe electrificat a mig camí d’un esportiu i un “crossover” amb un sistema de propulsió híbrid endollable