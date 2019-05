Fiat-Chrysler i Renault es plantegen forjar una aliança

El grup italo-americà FCA –que inclou marques com Maserati, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Chrysler i Dodge– està negociant amb Renault per buscar noves aliances i sumar sinergies, segons va anunciar ahir el prestigiós ‘Financial Times’, i que el ‘Wall Street Journal’ va confirmar a última hora d’ahir.

Segons apunten els dos diaris, la idea de Fiat és sumar forces amb el grup Renault per afrontar els nous reptes de la mobilitat sostenible, compartida i autònoma unint plataformes modulars, mecàniques i tecnologies entre totes les marques implicades.

Però el més sorprenent de les informacions dels dos diaris és el fet que Nissan quedaria al marge de les negociacions entre Renault i Fiat-Chrysler, en una mostra més del distanciament entre la marca del rombe i la japonesa, que han vist trontollar la seva aliança després de l’esclat dels escàndols que han acabat amb la detenció i l'empresonament de Carlos Ghosn.

Els responsables de comunicació de Renault i de Fiat-Chrysler han rebutjat fer cap comentari a les informacions publicades ahir dissabte, tot i que una eventual aliança entre els fabricants d’automòbils implicats podria significar un canvi en les hegemonies de la indústria de l’automòbil al món.