Ferrari fabricarà un superesportiu elèctric

Per primer cop en la història, Ferrari contempla la possibilitat de fabricar un cotxe elèctric per fer front als nous competidors, com ara el flamant Tesla Roadster, l’esportiu més ràpid mai fabricat.

Fins ara Ferrari (que mai ha abandonat els motors V12 i V8) negava que els seus plans de futur incloguessin l’electrificació de la gamma, i per això l’anunci de l’italocanadenc Sergio Marchionne, CEO de Ferrari i del grup FCA al Saló de Dteroit ha sorprès a tothom.

Tesla, rival de Ferrari? Marchionne no ha dubtat gens a l'hora d'apuntar la nord-americana Tesla com una rival de Ferrari. Fins ara els de Maranello no admitien oficialment que el fabricant de cotxes elèctrics fos un competidor directe al seu segment.

L’anunci de Marchione no especifica si Ferrari apostarà per models totalment elèctrics o inclourà la possibilita de desenvolupar models impulsats per hidrogen i amb pila de combustible. L’anununci podria tenir un doble objectiu: d’una banda, reduir els índexs de contaminació i emissions de Ferrari i d’un altra consolidar el lideratge de la mítica marca italiana en aquest nou segment de vehicles esportius.