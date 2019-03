Ferrari crida a revisió més de 2.000 cotxes per risc d’incendi

Ferrari ha cridat a revisió més de 2.000 cotxes venuts al mercat nord-americà durant els últims anys. El motiu és un problema d'un separador del dipòsit de combustible que podria arribar a filtrar els gasos procedents del dipòsit i originar una situació perillosa que podria provocar un incendi.

La campanya de revisió començarà el 14 d'abril. Els clients només hauran de portar el seu cotxe al taller i la marca italiana s'encarregarà de la reparació del vehicle substituint la peça defectuosa. Els models afectats són els Ferrari 488 GTB i 488 Spider, el 812 Superfast, el LaFerrari Aperta i els GTC4 Lusso, tots fabricats entre el 2018 i el 2019. En el cas dels GTC4 Lusso Ferrari aprofitarà la revisió per substituir el sistema d'obertura de les portes, que també es podria arribar a espatllar i impedir d'obrir correctament les portes.

De fet, ha sigut la mateixa marca la que s'ha adonat d'aquesta incidència arran de les avaries amb què s'ha trobat al mercat nord-americà, on hi ha unes especificacions tècniques diferents a les del Vell Continent.

De moment Ferrari no ha anunciat que aquesta incidència afecti també els models venuts a la resta de continents, i per tant els Ferrari que circulen per les nostres carreteres no haurien d'estar afectats per aquesta incidència.