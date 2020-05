Ferrari torna a l’activitat després de l’aturada més llarga de la història

Després del tancament més llarg de la seva història a causa de la pandèmia del covid-19, Ferrari tornarà a l’activitat aquest divendres, 8 de maig, d'acord amb la normativa aprovada pel govern italià. I és que Ferrari és alguna cosa més que un fabricant de cotxes esportius, ja que és l'empresa italiana més coneguda i respectada a l'estranger i sovint ha fet d'ambaixadora del seu país al món, una qüestió molt sensible després que Itàlia hagi sigut un dels països que més han patit la pandèmia del coronavirus.

Els de Maranello no han estalviat cap esforç per preparar el retorn a l’activitat mitjançant el programa Back on Track, un protocol que inclou la introducció de diverses pràctiques noves que tenen com a objectiu salvaguardar la salut i el benestar de tots els treballadors, com ara noves regles per compartir i distribuir les zones comunitàries, com ara menjadors i lavabos.

Més enllà dels protocols de seguretat i higiene, la marca del Cavallino Rampante també ha decidit posar a la disposició dels seus treballadors una sèrie de proves serològiques voluntàries que els han de permetre saber si han passat la malaltia i hi han desenvolupat anticossos.

Abans de començar la producció, Ferrari també ha decidit dur a terme sessions de formació per als treballadors per explicar les noves mesures de seguretat i d'higiene previstes, que ja van començar la setmana passada i que s'acabaran abans d'aquest divendres, quan la fàbrica de Ferrari torni a funcionar amb normalitat.