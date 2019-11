Ferrari Roma: l’imperi contraataca

Un disseny espectacular, clàssic i elegant a parts iguals, un motor de vuit cilindres en V (o V8) a 90º i una potència de 620 CV. Així és el Ferrari Roma, l'última obra mestra de la marca transalpina, que recull així l’essència de la dolce vita dels anys 60 del segle passat a la ciutat eterna.

El nou Ferrari Roma posa el motor en posició davantera longitudinal en comptes de la característica posició central (és adir, sota el capó i no pas a l'esquena del conductor), i és que aquest cupè vol ser un cotxe elegant i de passeig més que no pas un cotxe de carreres pensat per batre el rècord del nostre circuit favorit. Aquesta filosofia és la que evoca el nom del cotxe -Roma- i les moltes referències als anys de la dolce vita durant la presentació del nou cotxe.

El propulsor de vuit cilindres heretat del Portofino ofereix 620 CV i 760 Nm de parell associat a un canvi automàtic DCT de vuit relacions i permet que aquest cotxe de 1.472 quilos acceleri de 0 a 100 en només 3,4 segons i de 0 a 200 en tan sols 9,3 segons.

El Ferrari Roma aprofita la plataforma desenvolupada pel Portofino i es posicionarà just per sota del flamant F8 Tributo

Tot i que Ferrari només ha presentat algunes fotos oficials, el Roma és un cupè de quatre places i dues portes en format 2+2, i vol convertir-se en el nou referent dels grans turismes de luxe i esportius del mercat, a banda de convertir-se en una nova porta d’entrada a la marca de Maranello.

De fet, el nou Roma no és un cotxe del tot nou, ja que en realitat utilitza la mateixa base mecànica i tecnològica i els mateixos elements estructurals que el Portofino, el seu cupè descapotable que s’ha convertit en un dels Ferrari més desitjats dels últims anys. D’aquesta manera, la marca pot estalviar una inversió important en costos de desenvolupament en cas d’haver de crear un nou cotxe de zero.

Per acabar, Ferrari encara no ha confirmat el preu definitiu del nou Roma, però podem suposar que serà un preu similar als 212.000 euros que la marca demana actualment per al Portofino, el model sobre el qual es basa el nou Roma.