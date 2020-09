Ferrari Portofino M, luxe i esportivitat a cel obert

Ferrari ha presentat el Portofino M, la versió modificatta del Portofino estàndard, el Gran Turisme de la marca de Maranello que suposa l’accés a la gamma de la mítica marca transalpina.

Tot i que per al gran públic no té gaire sentit un esportiu descapotable de 620 CV –¿algú creu que és realment còmode circular a gran velocitat amb el sostre obert?–, el nou Portofino M és un descapotable amb capota de lona, un frontal redissenyat per millorar-ne l’aerodinàmica, seients amb calefacció integrada i una nova funció amb càmera de visió zenital o perimetral per facilitar les maniobres.

Mecànicament aquest Portofino M manté el motor gasolina V8 de 3.9 litres però n'eleva la potència fins als 620 CV (20 CV més que el model estàndard), i introdueix un nou canvi automàtic robotitzat de doble embragatge i vuit relacions que Ferrari ja fa servir en els Roma i SF90 Stradale, però que fins ara mai havia fet servir en un descapotable o spider. Aquesta nova caixa de canvis és més lleugera i es col·loca en un punt més baix del vehicle, la qual cosa en millora el centre de gravetat i millora la tracció i la relació entre pes i potència d’aquest esportiu italià.

Les novetats no acaben aquí, ja que el Portofino M també inclou un nou mode de conducció anomenat Race que se suma als ja coneguts Wet, Confort, Sport i ESC Off, i que allibera tot el potencial esportiu del cotxe. De fet, el Portofino M passa per ser un dels millors esportius descapotables de la història de la marca, ja que accelera de 0 a 100 en 3,45 segons i assoleix una velocitat punta de 320 km/h.

Per gestionar millor la potència del Portofino M (sobretot tenint en compte que s'orienta a un tipus de públic que no necessàriament és expert en la conducció de cotxes esportius), Ferrari hi ha integrat el sistema Ferrari Dynamic Enhancer, un sistema d’ajudes a la conducció en condicions dinàmiques estrenat amb l’actual 488 Pista i que el fa més noble i fàcil de domesticar fins i tot amb els modes Race o ESC Off activats, incidint sobre els frens i el sistema de tracció lateral (és a dir, que limita les derrapades), i que permet que els clients de la marca se sentin encara més bons pilots al volant del seu Ferrari.

Encara caldrà esperar fins al 2021 per poder veure els pocs Portofino M que es vendran al nostre país circulant pels passejos marítims i clubs nàutics de les poblacions costaneres de moda. El seu preu, tot i que no està confirmat oficialment, en cap cas serà inferior als 200.000 euros.