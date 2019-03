Ferrari P80/C: llicència per fer-nos somiar

Ferrari ha volgut mostrar el seu ‘savoir faire’ amb el flamant P80/C, un ‘one-off’ –és a dir, una màquina de la qual només es fabricarà un exemplar– que pren la base mecànica i tecnològica d’un 488 GT3 per crear una bèstia amb ànima, una unitat exclusiva pensada per batre el cronòmetre als circuits de mig món.

De fet, aquest P80/C és també un homenatge als prototips 'sport' dels anys 60 pensats per a la competició, com ara els mítics 330 P3 i P4, el Dino 206 S o el 350 Can Am, entre d'altres. Aquest P80/C és una obra especial que pren la base del 488 GT3 però amb alguns elements estructurals del 488 GTB i sense cap gran limitació mecànica o de potència.

Més enllà de ser una bèstia de circuit, el P80/C destaca per una carrosseria molt elegant i preciosista, amb un disseny atemporal i seductor, pensat per conquerir el cor dels més exigents. Fins i tot el seu aleró de fibra de carboni es pot desmuntar per fer-lo encara més bonic.

La seva estètica és trencadora, i hi destaca el fet de no disposar de fars davanters, que els fars posteriors siguin minimalistes, un espòiler davanter de fibra de carboni que millora la càrrega aerodinàmica d’aquest espectacular esportiu únic italià, o unes llandes intercanviables de 18 o 21 polzades en un funció del rendiment que necessitem del cotxe en cada moment. A més, les seves línies i les seves formes sinuoses tenen una funció aerodinàmica evident, que milloren en un 5% el coeficient aerodinàmic del P80/C respecte al 488 GT3 del qual deriva.

El Ferrari P80/C és més ràpid i potent que el 488 GT3 de competició

Ferrari està molt orgullós del seu cotxe, igual que els pilots provadors de la marca, com el campió del món de resistència GTE Pro, l’italià Alessandro Pier Guidi, que ha assegurat que el P80/C és “més ràpid i amb un pas per revolt millor” que el GT3 de competició.

Mecànicament el P80/C manté el motor V8 del 488 GT3 i el canvi de marxes automàtic de doble embragatge i set relacions del model del qual deriva, tot i que Ferrari no ha volgut fer pública la xifra de potència final del seu esportiu.

Desgraciadament aquest P80/C ja té un afortunat comprador (el nom del qual no és públic) i probablement mai més tindrem notícia de les possibilitats d’aquest model únic de la marca italiana.