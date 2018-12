Fast Charge, un projecte per fer competitiu el temps de càrrega del cotxe elèctric

Fast Charge és el resultat d’un consorci alemany format -entre altres- per Porsche, BMW o Siemens i amb suport de les institucions públiques alemanyes que vol accelerar el temps de càrrega del cotxe elèctric per fer-lo homologable al temps que triga actualment un usuari d’un cotxe gasolina o dièsel per omplir el seu dipòsit.

Aquest consorci alemany ha presentat al seu país un nou prototip d’estació elèctrica fins a nou cops més ràpida que els punts de càrrega actuals gràcies a la seva potència de càrrega de 450 kW, compatible amb tots els cotxes elèctrics europeus gràcies al sistema d’endoll Type 2 i que vol oferir energia gratuïtament als usuaris dels cotxes elèctrics que carreguin les seves bateries.

Aquesta estació és capaç de carregar les bateries d’un cotxe amb capacitat de 90 kWh en pocs minuts. De fet Fast Charge assegura que pot carregar bateria per efectuar 100 quilòmetres en menys de tres minuts gràcies a un nou sistema de refrigeració que permet que la temperatura de les cel·les de la bateria es mantingui suau i regular.

El prototip d'estació elèctrica desenvoupat per Fast Charge encara està en fase de prova, però els seus responsables esperen que estigui totalment operatiu durant els mesos vinents.