FCA deixarà d'utilitzar mecàniques dièsel el 2022

Hores després que s’hagi fet públic el pla de Porsche per deixar el dièsel, el prestigiós diari Fiancial Times apunta que grup italoamericà FCA (conglomerat que engloba marques com Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Lancia, Abath, Dodge, RAM, Jeep o Maserati) també abandonarà els motors dièsel el 2022 per tots els vehicles no comercials de la gamma.

Això vol dir que el grup, que té com a mínim un motor dièsel en cada marca que conforma la seva oferta europea (excepte Abarth i Dodge, que no en tenen cap) abandonarà un segment de vendes on la marca ha crescut un 0’2% els darrers dos anys.

El moviment no deixa de ser simbòlic: Fiat va inventar els motors dièsel moderns





Tot i que encara és aviat i la marca no s’ha pronunciat oficialment, el moviment podria implicar que el grup italoamericà comenci a desenvolupar noves plataformes híbrides i elèctriques per a tota la seva gamma, ja que des de fa una colla d’anys les marques italianes del grup han apostat per combustibles alternatius com el GLP, amb un gran mercat a Itàlia i altres països europeus.