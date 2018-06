[Exclusiva] Descobrim el nou Seat Tarraco a Tarragona

Ja us hem explicat diverses vegades com serà el nou Seat Tarraco, el primer SUV de set places de la marca catalana. El Tarraco serà el primer cotxe de tota la història de Seat que es fabricarà íntegrament a Alemanya, a la planta de Volkswagen a la ciutat de Wolfsburg. Per això el Tarraco que 'vam caçar' portava matrícula alemanya, en concret de Gifhorn, un petit districte alemany al costat de la Baixa Saxònia, tradicionalment utilitzat per Volkswagen per matricular un bon nombre de cotxes de prova.

El nou Tarraco fa 4,7 metres de llargada i disposa d’una tercera filera de seients inclinable, i a jutjar per les tres unitats que vam trobar-nos a l'autopista AP-7, la seva aparença final és intimidatòria, contundent i musculada.

Les tres unitats del Tarraco disposaven de camuflatge i utilitzaven elements estructurals diferents, provinents dels seus germans Tiguan Allspace i Skoda Kodiaq, però el vam poder identificar pels grups òptics posteriors (curiosament, cada unitat disposava de grups òptics diferents, per despistar-nos) i la forma de la calandra i els grups òptics davanters.

L'altre aspecte que sorprèn són els imponents passos de roda i l'alçada lliure del vehicle, superior a la dels Ateca i Arona. I és que el Tarraco disposarà de variants amb tracció integral 4Motion i probablement les seves qualitats 'off-road' seran superiors a les dels seus germans de gamma.

La comitiva dels tres Tarraco amb camuflatge, que van sortir de Martorell divendres passat cap a les dues del migdia, va arribar als voltants de Tarragona a les quatre de la tarda, i es va aturar a la zona de l'àrea de servei de l'AP-7 que és al costat de l'aqüeducte romà, on van estar uns pocs minuts abans de reprendre la marxa cap al sud.

El Tarraco, que s'hauria de presentar públicament aquesta tardor –tot i que ja n'hem vist alguna primera imatge oficial– no disposarà de variants totalment elèctriques ni híbrides endollables (PHEV) d'entrada, i el seu preu base se situarà al voltant dels 30.000 euros.

Disculpeu la qualitat de les imatges, però van ser fetes per la meva acompanyant amb el meu telèfon i el cotxe en marxa. Amb tot, serveixen per fer-nos una idea de com serà el SUV gran de Seat.