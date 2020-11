'Sorpasso' europeu: a la UE ja es venen més cotxes electrificats que dièsel

Per primer cop en la història la venda de cotxes elèctrics ha superat la de cotxes amb motor dièsel a Europa durant el mes de setembre, segons apunten les xifres de la consultora Jato Dynamics, una de les referències del mercat. Aquesta fita, que fins no fa gaire temps semblava una utopia, ha estat possible per una sèrie de condicionants molt especials: d’una banda, la davallada general de vendes de cotxes nous s’ha esmorteït molt en el segment dels elèctrics, que fins i tot ha continuat creixent durant els mesos més durs de la pandèmia, i, d’una altra, les restriccions cada cop més serioses als cotxes de combustió convencional, amb els dièsel en el punt de mira de les institucions estatals i comunitàries.

Tot i que les xifres dels cotxes elèctrics en realitat inclouen les de tots els cotxes electrificats –concepte que engloba els cotxes híbrids, híbrids endollables, microhíbrids o mild hybrids i els cotxes totalment elèctrics–, el fet que les seves vendes per primer cop superin en xifres absolutes els cotxes dièsel (327.000 matriculacions de cotxes electrificats enfront de les 325.000 matriculacions de cotxes amb motors dièsel) marca un abans i un després en els gustos i les preferències dels compradors europeus.

Fins fa poc temps el dièsel era el combustible rei del mercat europeu, perquè ofereix millors xifres de consums que els motors de gasolina i també perquè presenta millors xifres d’emissions de CO2, tot i que per un altre cantó també són responsables de la major part de les emissions de NOx, un perillós gas que incideix directament sobre la salut de les persones. A més, els fabricants francesos i alemanys sempre havien destacat pels seus motors dièsel, més suaus i estalviadors que els rivals nord-americans o asiàtics, més especialitzats en la producció de motors de gasolina i sistemes de propulsió híbrids i electrificats.

Fa deu anys els cotxes electrificats no arribaven ni a un 1% del global de cotxes nous i ara, en només un any (2019-2020), el percentatge de vendes de cotxes electrificats ha passat de l'11% al 25% del total

Ara fa deu anys els dièsel dominaven el mercat europeu amb mà de ferro, amb més del 50% del total de vendes (puntualment i en alguns mercats fins i tot van arribar a suposar el 60% del total). Deu anys després, els cotxes amb motor dièsel s’han de conformar amb tan sols el 24% del volum total del mercat, la pitjor xifra en tot el segle XXI, i segons apunten diferents analistes la davallada encara no hauria tocat fons.

Pel que fa a models concrets, el nou Volkswagen Golf continua liderant el mercat europeu, amb 28.731 unitats venudes durant el mes de setembre, seguit no gaire lluny per l’Opel Corsa (vehicle fabricat a Figueruelas, a Saragossa), amb 26.269 unitats. El Renault Clio tanca el podi europeu amb 23.986 unitats.