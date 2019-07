Com estalviar combustible amb l’aire condicionat del cotxe

Arriba la calor, i amb ella la necessitat d’adequar la temperatura del nostre cotxe a la conducció, ja que diversos estudis apunten que una temperatura ambiental de 35 graus ens fa un 20% més lents al volant, amb un efecte equivalent al de conduir amb una tasa de 0,5 grams per litre d’alcohol a la sang.

Així doncs, utilitzar el sistema de refrigeració del cotxe és necessari i beneficiós pels ocupants del vehicle i fins i tot repercuteix positivament en la seguretat viària. Ara bé, cal saber també que el sistema d’aire condicionat influeix en el consum de carburant del nostre vehicle, un efecte que podem intentar minimitzar si seguim alguns consells pràctics.

En primer lloc convé intentar que el cotxe no estigui massa calent a l’hora d’engegar-lo. Això es pot aconseguir intentant aparcar a les zones obagues o intentant encendre el cotxe a les primeres o últimes hores de major incidència solar. Molts cops ens és impossible aparcar en un lloc a l’ombra o hem d’agafar el cotxe a les hores de més calor: en aquests casos és recomanable obrir les finestres del cotxe i obrir i tancar les portes de manera repetitiva per intentar disipar la calor.

També és important engegar el motor i esperar uns segons per encendre el sistema de refrigeració del cotxe, i que quan ho fem, mantinguem les finestres del cotxe baixades durant alguns minuts amb l’objectiu d’explusar ràpidament l’aire calent de l’habitacle. A aquells conductors que prefereixen obrir les finestres del vehicle cal recordar que el fet de tenir-les obertes modifica l’aerodinàmica del cotxe, però que si no superem els 80 km/h l’increment de carburant per portar les finestres obertes és molt baix.

Un cop en marxa, i amb el cotxe a una temperatura no excessivament calurosa convé mantenir el cotxe en una temperatura igual o superior als 21 graus, ja que per sota d’aquesta xifra el consum de carburant s’incrementa en un 30%.

Per acabar és important estar atents a l’estat dels filtres d’aire, ja que si aquests estan bruts o en mal estat el sistema no serà capaç de refrescar correctament l’habitacle, cosa que repercutirà també en un increment del consum de carburant.