Espanya no aplicarà encara el protocol WTLP

Segons ha avançat Europa Press, el consell de ministres del govern espanyol ha aprovat avui una moratòria de dos anys per facilitar als fabricants automobilístics la transició cap el nou cicle d’homologació de les emissions i consums WTLP, molt més restrictiu i realista que el NEDC, el cicle vigent fins ara.

El cicle WTLP obté uns valors d’emissions de CO2 un 11% més elevats, provocant que els cotxes haguessin de pagar impostos de matriculació i circulació més elevats

De fet, demà, 1 de setembre, hauria d’haver entrat en vigor el protocol WTLP, que no s’aplicarà a l’estat espanyol fins al 31 de desembre del 2020. Aquesta mesura ha estat condicionada per la realitat de molts fabricants, com el grup Volkswagen, que havia reconegut que només el 50% dels seus cotxes actuals passarien els nous controls d’emissions i consum WTLP. Volkswagen ja havia anunciat tancaments temporals a la planta de Landaben (Navarra) i fins i tot amenaçava la factoria de Seat a Martorell.

Què és el WTLP? El nou sistema WTLP provarà els consums i les emissions dels cotxes en venda en una prova realista amb el cotxe sobre l’asfalt (el test NECD era una prova fàcilment manipulable en un laboratori amb el cotxe elevat i sense fricció amb el terra) que inclou un recorregut de més de 20 quilòmetres i mitja hora de durada en què es mesuren les emissions i consum dels cotxes en un recorregut un 52% urbà i un 48% per carreteres ràpides i autopistes.

L’executiu de Pedro Sánchez ha decidit aprovar la moratòria de dos anys perquè ha considerat que el procés d’adaptació dels fabricants a la nova normativa era insuficient i fins i tot podia afectar la competitivitat de les marques instal·lades a Espanya (que representen un 10% del PIB espanyol), les 17 fàbriques i els 40.000 llocs de treball directes que la indústria automobilística genera a l’estat espanyol.

Amb aquesta decisió el govern espanyol es manté alineat amb els principals governs europeus, que han aprovat moratòries similars, i vol evitar el dràstic increment dels preus dels cotxes (de fins a un 20%, segons algunes fonts) que podria provocar l’entrada en vigor del nou cicle d’emissions i consums WTLP i els seus registres més realistes, que en ocasions suposen increments de consum de carburant de fins al 40% respecte a les fitxes tècniques dels vehicles actuals.