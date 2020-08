Enyaq: així és el primer SUV elèctric assequible de Skoda

L’Enyaq ja té data de presentació: l'1 de setembre. Aquest SUV elèctric, que té un nom que s’inspira en el mot gaèlic enya, que significa font de vida, serà el primer totcamí elèctric de la marca txeca i de tot el grup Volkswagen i aprofitarà la plataforma MEB, que ja ha estrenat el Volkswagen I.D. i que també farà servir el Seat el-Born.

Estèticament el SUV elèctric txec es veu poderós i musculat, i manté l’essència del disseny dels models més recents de la marca (Kodiaq, Karoq) i un disseny d’interiors minimalista, ergonòmic, tecnològic i racional. A més, gràcies a l’absència de mecànica de combustió (motor, transmissió, diferencial...), el nou Enyaq permetrà obtenir molt d’espai als seus ocupants utilitzant una carrosseria més compacta.

Segons Skoda, l’Enyaq oferirà més espai que un Octavia Combi o un Superb, tot i que les seves mides són similars a les d’un Karoq. La marca txeca ja ha confirmat que hi haurà versions que utilitzaran dos motors elèctrics –un sobre cada eix– per sumar una potència total combinada de 225 kW (306 CV) i un paquet de bateries de liti de 125 kW que prometen una autonomia teòrica de gairebé 500 quilòmetres.

Tota aquesta potència permetria que l’Enyaq acceleri de 0 a 100 en només 5,9 segons i que arribi a una velocitat màxima limitada de 180 km/h. A més, té un sistema de càrrega ràpida per inducció (sense fil) que permet carregar la bateria del cotxe en un 80% de la seva capacitat en només 30 minuts.

Encara caldrà esperar unes setmanes per saber tots els detalls del nou SUV elèctric de Skoda, tot i que ja podem avançar que el grup Volkswagen vol posicionar el cotxe en un esglaó no gaire car del mercat de SUV elèctrics. Això no vol dir que el cotxe sigui barat, tan sols que estarà un esglaó o dos per sota d'altres totcamins elèctrics com el Tesla Model X o el BMW iX3, per exemple, amb preus de venda que superen molt de llarg els 50.000 euros.