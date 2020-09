Elon Musk promet un Tesla per 25.000 dòlars d'aquí tres anys

Aquesta setmana s’ha celebrat el Battery Day, el dia en el què Tesla anuncia al món els seus nous projectes i plans de futur. Aquest esdeveniment, presidit i dirigit pel president i fundador de la marca californiana, Elon Musk, ha servit per anunciar un pla de producció de bateries pròpies per poder abaratir els costos de producció i fabricació d’un futur model econòmic de mida compacta que costaria uns 25.000 dòlars (menys de 22.000 euros al canvi actual) en menys de tres anys.

Tot i la fermesa de Musk, els accionistes, inversors i especialistes coincideixen a catalogar aquest anunci com una declaració d’intencions més que no pas un objectiu materialitzable, ja que no és el primer cop que l’empresari sud-africà promet una versió econòmica dels seus cotxes. Sense anar més lluny, l’actual Model 3 hauria de ser el cotxe econòmic de Tesla, però a l’hora de la veritat es ven al nostre mercat a partir dels 49.000 euros.

La idea d’Elon Musk passaria per un nou model més petit que el Model 3 (del qual fins i tot es va publicar un primer esborrany) que es fabricaria a la nova gigafàbrica de la Xina o a la planta que encara s’està construint als afores de Berlín i que voldria ser el rival directe del Volkswagen ID.3 i del futur Cupra el-Born o Cupra Born.

La clau del projecte és la possibilitat de fabricar una nova generació de bateries de liti més econòmiques que les actuals –els costos de producció serien un terç dels actuals– gràcies a unes noves cel·les cilíndriques anomenades 4680 en referència a les seves mides (46 mm de diàmetre i 80 mm d’alçada) i que passen per ser sis cops més potents que les actuals i capaces d’oferir un 16% més d’autonomia.

L’altre element que permetria reduir el cost de les noves bateries de Tesla passa per una reducció de l’ús del cobalt en les noves bateries i la possibilitat de substituir aquest material per altres de molt més econòmics com el níquel o el silici, elements que, a més, són més resistents a la degradació en els processos de càrrega i descàrrega de les bateries de liti i permetrien augmentar-ne la seva vida útil.

La idea de Musk és substituir el cobalt per materials més econòmics i duradors com el níquel o el silici

L’últim element que determinarà la viabilitat del projecte anunciat per Elon Musk passa per augmentar la capacitat productiva de la seva gigafàbrica de Fremont, a Califòrnia, on Tesla hi fabrica les bateries de liti de la mà del seu soci japonès Panasonic, i de la de Xangai, a la Xina, on Tesla fabrica les bateries gràcies a un acord de joint-venture amb LG i CATL.