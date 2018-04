Elon Musk: "Dormo a la fàbrica de Tesla"

Tesla està tenint més problemes dels esperats amb l’inici de la producció del Model 3, el primer cotxe assequible —o si més no, racional— de la marca californiana. Per posar-hi fil a l’agulla Elon Musk està dormint a la fàbrica de Fremont, on es fabrica el Model 3, segons ell mateix ha afirmat en una entrevista a la cadena nord-americana CBS.

Elon Musk ha reconegut també que pateix estrès a causa dels endarreriments en la producció del Model 3, en uns mesos que ell mateix ha qualificat de “difícils i dolorosos”. Tot i tenir cinc mansions a Los Angeles i una fortuna valorada en més de 20.000 milions de dòlars, el sud-africà afirma que vol donar exemple als seus treballadors, i amb l’objectiu d’aprofitar al màxim el temps ha decidit passar les nits a la fàbrica de Tesla. De fet, en l'entrevista Musk assegura que dorm a terra a la seva oficina.

Probablement les declaracions de Musk volen recuperar part de la confiança dels inversors, després que Tesla signés el seu pitjor mes a la cotització borsària, amb una caiguda del preu de les accions del 29% durant el mes de març. I és que el mes de març ha sigut realment complicat per a Tesla, que s’ha vist involucrada en un nou accident mortal —en aquest cas d’un Model X— que circulava en mode autònom, i una crida massiva a revisió de milers de Model S per un problema amb la columna de la direcció.

El carismàtic president ha afirmat que no deixarà de dormir a la fàbrica fins que Tesla assoleixi l'objectiu d'arribar a una producció de 5.000 unitats setmanals del Model 3 (actualment està al voltant de les 2.000 unitats) per poder complir amb el termini d’entrega promès a les més de 400.000 persones que van reservar el Model 3 en la seva presentació virtual.