Elon Musk assegura que el Tesla Cybertruck flotarà sobre l’aigua

El Cybertruck és el projecte més esbojarrat i polèmic mai iniciat per Tesla. Una camioneta elèctrica amb un disseny com a mínim arriscat i que es va convertir en objecte de befa a les xarxes socials, especialment després de la fallida prova de resistència de les seves finestres i vidres d’alta resistència, que no van superar l’impacte d’un objecte a poca distància.

Amb tot, Elon Musk, fundador i CEO de la marca californiana, va assegurar al seu compte de Twitter que el seu pickup elèctric podrà “flotar durant una estona” en resposta a la pregunta d’un seguidor a la xarxa social.

Yes. It will even float for a while. — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2020

La camioneta elèctrica de Musk no deixa de sorprendre el món de l’automoció perquè, més enllà de les seves prestacions (encara no està confirmat, però aquest vehicle podria derrotar més d’un Porsche, Ferrari o McLaren en una cursa d’acceleració) i la seva avançada tecnologia, el Cybertruck també destacarà per la seva capacitat totterreny o offroad, perquè Musk també va anunciar a Twitter algunes millores en la suspensió neumàtica del Cybertruk que li permetreien “deixar tothom enrere a la Baja”, en referència a la llegendària cursa de totterrenys que se celebra anualment a Califòrnia.

We’re working on increasing dynamic air suspension travel for better off-roading. Needs to kick butt in Baja. — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2020

L’empresari sud-africà també ha anunciat que la versió de producció definitiva del Cybertruck serà un 3% més curta que el prototip que es va presentar a la premsa, i que la línia de cintura del cotxe serà més baixa per deixar més espai per a les finestres i milliorar la visibilitat a l’habitacle.