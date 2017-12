Elon Musk promet ara un Tesla ‘pickup’

No hi ha res més nord-americà que les 'pickup' o camionetes d’una o dues cabines. De fet, el cotxe més venut d’aquest 2017 als Estats Units és una 'pickup' (la Ford F-150) i els californians de Tesla volen conquerir aquest segment amb la creació de la primera camioneta elèctrica i autònoma.

Ha estat el mateix Elon Musk qui ha desvetllat la seva intenció de presentar molt aviat la seva camioneta. Afirma que hi ha estat treballant en silenci els darrers cinc anys. De fet, la futura 'pickup' de Tesla serà el següent cotxe que presentarà la marca californiana, que té previst presentar el model Y –el SUV derivat del model 3– durant l’estiu de 2018.

I promise that we will make a pickup truck right after Model Y. Have had the core design/engineering elements in my mind for almost 5 years. Am dying to build it.