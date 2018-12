Elon Musk: "tota Europa tindrà cobertura de supercarregadors de Tesla el 2019"

Elon Musk ha tornat a generar controvèrsia a Twitter després d’assegurar que “el 100% del territori europeu tindrà cobertura pels supercarregadors de Tesla el 2019”. L’emprenedor sud-africà ha afirmat que la cobertura pels cotxes de Tesla s’extendrà “de Dublín a Kiev i de Noruega fins a Turquía” abans de que acabi l’any vinent.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ