Així és el duotràiler, el camió més gran d'Europa dissenyat a Catalunya

Amb 31’7 metres i un pes de 70 tones, el duotràiler és el camió més gran que circularà per les carreteres europees. Aquest camió de mercaderies, ideat i desenvolupat pel grup logístic Sesé, amb seu a Saragossa, i pel Centre Tècnic de Seat a Martorell ja ha realitzat una primera prova pilot entre Saragossa i la planta de Seat al Baix Llobregat per analitzar el seu comportament dinàmic i les seves prestacions en condicions de circulació reals.

Aquest duotràiler utilitza un camió Scania (marca subsidiària del grup Volkswagen, com Seat) capaç d’arrossegar dos remolcs de 13’6 metres cadascun. Gràcies a la seva major capacitat de càrrega, el duotràiler permetria reduir el número de camions que circulen per autopistes i autovies i afavorir així un estalvi del 20% d’emissions de CO2 i altres gasos contaminants per cada trajecte i una reducció del cost de transport superior al 25%.

Segons Christian Vollmer, vicepresident logístic de Seat el duotràiler "té prou capacitat per reduir el 50% del trànsit de camions a les carreteres i autopistes” cosa que suposaria importants avantatges en matèria de seguretat vial, sostenibilitat i medi ambient.

En aquesta equació també s'ha d'encabir el fet que el duotràiler consumeix més carburant (i té un índex d'emissions superior) que un camió articulat convencional, però la seva capacitat de càrrega superior fa que esdevingui més eficient, ecològic i econòmic encabir les mercaderies en un sol duotràiler que fer-ho en dos tràilers individuals.

Aquest duotràiler encara està en fase de proves i desenvolupament final, i per les seves dimensions no podria circular per estretes carreteres de muntanya, però sí està especialment indicat pels llargs trajectes logístics per autovies i autopistes.