Ducati renova la Monster

Després de la presentació de la nova Multistrada V4, Ducati donarà per tancades les novetats 2021 amb l'arribada de la nova Monster. Més àgil, essencial i divertida, així és com la marca descriu aquesta nova generació d'un model que és el més venut de la historia de la marca y que en dos anys celebrarà els 30 anys de carrera.

Des de la seva presentació l'any 1993 ja s'han venut més de 350.000 unitats de la Ducati Monster, una naked que sempre ha sigut una referència en el seu segment. Per al 2021 la marca ha volgut preservar l'essència del primer model i n'ha resultat una moto amb un motor esportiu i un bastidor de superbike, però alhora utilitzable al dia a dia. Tot i això, per al seu disseny, els dissenyadors han començat pràcticament de zero i costa trobar en el nou model, les línies de les precedents Monster. La forma particular del dipòsit o la posició del far davanter són alguns dels detalls que perduren.

En la part del motor, trobem un bicilíndric L Testastretta 11° de 937 cc que ofereix una potència màxima de 111 CV a 9.250 rpm. En comparació amb la Monster 821 precedent, guanyem en cilindrada, potència i parell motor. Ara, doncs, la nova Monster ofereix una resposta òptima a baix i mitjà règim i gràcies al Ducati Quick Shift up/down de sèrie, els canvis es fan còmodament i ràpidament. Cal afegir en aquest apartat que per als usuaris del carnet A2 també hi haurà una versió de 35 KW.

La lleugeresa també és un dels punts més importants del nou model. Els enginyers han pres cura que el nou model redueixi el seu pes total (166 kg), cosa que es tradueix en un millor dinamisme. En total s'ha aconseguit rebaixar el pes en 2,4 kg, gràcies al nou disseny del bastidor i d'altres parts de la moto. L'alçada del seient és ara a 820 mm i gràcies a les formes estretes de la nova Monster, el pilot arriba a terra còmodament. El manillar també s'ha acostat més cap al pilot, de manera que permet una posició més aixecada, fet que també ajuda que, juntament amb la posició més avançada dels estreps, sigui una moto molt més fàcil de conduir.

Pel que fa a la tecnologia, el nou model porta de sèrie el Cornering ABS, el Traction Control i el Wheelie Control, tots regulables en diferents modes d'intervenció. Per la seva banda, el Launch Control permet arrancades molt ràpides i els tres modes de conducció (Sport, Urban i Touring) ofereixen al pilot adaptar el caràcter del motor a cada situació. Tota aquesta tecnologia es configura fàcilment mitjançant una pantalla TFT a color de 4,3" amb gràfiques molt esportives, inspirades en les de la Panigale V4.

Per acabar, comentem que la llista d'accessoris i d'extres és força completa, com sempre ha estat habitual en aquest model. Els seus futurs compradors podran triar diferents kits o paquets d'adhesius per decorar la carrosseria o peces Ducati Performance (escapament Termignoni...). Si voleu veure tot el ventall de possibilitats, podeu accedir al configurador del lloc web de Ducati.

La nova Monster estarà disponible a partir de l'abril del 2021 en versió estàndard i en versió Plus, amb un acabat més esportiu i un preu per confirmar. Els colors disponibles seran el vermell Ducati i el negre Dark Stealth amb llandes negres i el gris Aviator Grey amb llandes GP vermelles.