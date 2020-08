Ducati presenta la seva primera bicicleta elèctrica

Ducati és un dels fabricants de motocicletes més popular i admirat del món, i ara ha fet el pas al segment de les bicicletes elèctriques o e-bikes juntament amb el fabricant especialitzat Thok E-bikes.

La flamant Ducati e-Scrambler és la primera bicicleta elèctrica amb un enfocament urbà, inspirada el la Ducati Scrambler original i amb un disseny modern i cosmopolita que busca de manera decidida un perfil de comprador jove, actiu, urbà i compromès amb la mobilitat sostenible.

De fet, el disseny d'aquesta bicicleta elèctrica, amb llums, portaequipatges i proteccions de plàstic a les rodes, ja serveix per donar una idea del caràcter i vocació de la nova Ducati e-Scrambler. Aquesta e-bike fa servir un motor elèctric Shimano Steps E7000 amb 250 vats de potència i una bateria de 504 Wh que proporcionen una "gran autonomia", segons anuncia Ducati en el seu comunicat, tot i que sense arribar a especificar-ne l'autonomia total.

Una Ducati és una Ducati, i aquesta bicicleta elèctrica utilitza materials de primera qualitat, com ara uns neumàtics específics desenvolupats per Pirelli, frens Sram Guide T o una transmissió Sram NX d'onze relacions, en un conjunt que homologa un pes total de només 2,5 quilos. Ara bé, aquesta exclusivitat es paga, i l'e-Scrambler no és una bicicleta elèctrica barata. Costarà 3.669 euros, cosa que la converteix en una de les més cares i exclusives del segment de les e-bikes.