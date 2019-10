Dinamarca vol que la UE prohibeixi els cotxes de combustió el 2030

Dinamarca proposa que la Unió Europea busqui una nova fórmula per eliminar la venda de cotxes de dièsel i de gasolina nous el 2030, que inclogui el traspàs de les competències per prohibir-ne la comercialització a cada estat membre.

La proposta, llançada divendres passat en una reunió del consell de ministres de Medi Ambient de la UE a Luxemburg, té l’objectiu de conscienciar els socis europeus de la necessitat de continuar avançant en la reducció d’emissions de gasos contaminants. Dinamarca haurà de sumar la complicitat de deu socis més per poder intentar tramitar la seva proposta al Parlament Europeu.

Els danesos ja van anunciar l’any passat que el seu govern prohibiria la matriculació de nous cotxes dièsel i gasolina el 2030, una mesura que altres estats van voler imitar –Espanya va fixar el 2040 com la data límit per a les matriculacions de nous cotxes de combustió–, però es va trobar que la Comissió Europea va anunciar que era una competència comunitària i que els estats membres no podien implantar-la unilateralment.

Dan Jorgensen, ministre de Medi Ambient danès, ha anunciat que “té una mica de pressa” per continuar avançant en una legislació ambiental que permeti assolir els objectius comunitaris de reducció d’emissions contaminants, i que hipotèticament haurien d’aconseguir un impacte zero en les emissions de gasos contaminants al Vell Continent l’any 2050.

La proposta danesa passa per un pla d’acció comunitari però, en el cas que aquest pla europeu no sigui possible, demanarà el traspàs de les competències específiques a cada país membre per prendre les mesures legislatives adequades segons cada estat sobirà, i que en el cas Dinamarca passarien per la prohibició de la venda de cotxes de combustió i la progressiva prohibició de circular als vehicles de combustió actuals.