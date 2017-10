Dacia fabricarà un cotxe elèctric assequible

Una de les grans crítiques que sovint escoltem sobre els cotxes elèctric és el seu elevat preu, que els fa poc competitiu amb els cotxes de combustió tradicional. Però algunes iniciatives volen acabar amb aquesta dificultat, assumint el difícil repte de fabricar un cotxe elèctric 'low cost' capaç de respondre les necessitats reals de la mobilitat del segle XXI.

El directiu de Dacia Jean-Cristophe Kugler va confirmar en una entrevista a la revista britànica Autocar que els de Bucarest estan treballant en trobar la manera de fabricar un cotxe elèctric reduint al màxim els costos de fabricació, una equació complicada que podria resoldre's gràcies les sinergies de l'aliança entre els grups Renault (matriu de Dacia), Nissan i Mitsubishi.

En aquest sentit, la declaració d'intencions que Nissan ens va oferir a Oslo quadra amb les declaracions de Kugler: més de 5 models de l'aliança seràn totalment elèctrics en un plaç o superior als 5 anys.

Amb tot, els objectius de Dacia no es corresponen a una orientació immediata, si no un objectiu a mitjà termini. I és que en un context on els motors dièsel perden protagonisme respecte els de benzina, Dacia és l'única marca que encara ven molts més cotxes amb motors dièsel que gasolina, una realitat que basa la seva lògica en el fet que els de Dacia són vehicles orientats a un ús diari intensiu, amb una important càrrega de quilòmetres anual.