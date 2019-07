El Dacia Sandero és el líder de vendes a particulars a Catalunya el primer semestre de l’any

Les vendes de cotxes nous passen un mal moment. Hi ha poques matriculacions noves i, si ens centrem en les vendes a particulars i no a empreses, les xifres comencen a alertar el segment.

Entre altres motius, els compradors catalans no acaben de fer el pas per comprar un cotxe nou tot i que les condicions econòmiques són més propícies que fa uns anys per por de les restriccions als cotxes de combustió. En aquest sentit, la quota de mercat del dièsel a Catalunya ha caigut per sota del 25% durant el primer semestre del 2019, cosa que estableix un nou mínim històric al segle XXI.

Però el cotxe més venut entre els particulars que sí que fan el pas per comprar un cotxe nou és el Dascia Sandero, un vehicle que ja va ser líder de vendes a Catalunya el 2018, gràcies a una fórmula que sembla imbatible: bo, bonic i barat.

La primera clau de l'èxit del Dacia Sandero és el preu, que es mou al voltant dels 10.000 euros i permet que molts compradors no hagin de finançar una gran quantitat per adquirir un cotxe nou, i que molts particulars fins i tot puguin optar per pagar el cotxe al comptat. I això, en un país que encara no s’ha recuperat del tot del cop que va suposar la crisi econòmica i els elevats índexs d'atur, és realment rellevant: el sou mitjà a Catalunya encara avui se situa al voltant dels 1.700 euros bruts al mes.

El Sandero ha sigut el cotxe més venut a particulars a les quatre províncies catalanes, amb unes 2.000 matriculacions els primers sis mesos de l'any. Curiosament, el podi varia força en funció de la província, perquè a Barcelona el segueixen a molta distància els Seat Arona i Ateca, a Tarragona el Hyundai i20 i el Seat Ibiza, a Lleida el Peugeot 3008 i el Dacia Duster i a Girona els Hyundai Kona i el Seat Ibiza.

Pel que fa al rànquing de marques, Seat continua líder de vendes a particulars al país, però el seu model estrella, el León, perd pistonada i manté un cert marge amb la resta de marques. Hyundai és un cas a part: les vendes de la marca coreana creixen molt a Tarragona i Lleida, mentre que Toyota –una marca famosa pels seus cotxes híbrids– segueix molt forta a la ciutat de Barcelona.