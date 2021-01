El Dacia Sandero es converteix en el cotxe més venut del 2020

Ja feia uns anys que el Dacia Sandero era el cotxe més venut a Catalunya, però fins ara mai havia estat el cotxe més venut en el conjunt de l'Estat. Aquest 2020 atípic, amb una forta caiguda de les vendes de cotxes nous i d'incertesa econòmica generalitzada, ha generat les condicions ideals per fer que el Dacia Sandero, un cotxe assequible i sense grans pretensions, es converteixi en el nou rei del mercat espanyol amb un total de 24.029 unitats venudes el 2020.

El nou Seat León, per la seva banda, ha pagat un preu molt alt per l'aturada del coronavirus i ha perdut un lideratge que semblava ben assentat a Espanya els últims anys. Ara s'ha de conformar amb el segon lloc dels cotxes més venuts, amb un total de 23.645 unitats matriculades entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2020, seguit a certa distància del Nissan Qashqai, tot un veterà del mercat que obté el tercer lloc amb 19.813 unitats venudes.

Els 10 cotxes més venuts de 2020 Dacia Sandero 24.029 Seat León 23.645 Nissan Qashqai 19.813 Renault Clio 17.815 Toyota Corolla 15.475 Seat Arona 15.362 Peugeot 2008 15.227 Kia Ceed 14.877 Peugeot 3008 14.660 Seat Ateca 14.271

Per primer cop en la història, els totcamins o SUV lideren les vendes de turismes, amb una quota de mercat del 51% del total. Concretament, el segment de totcamins compactes o SUV-C ha estat el més important del mercat per primer cop, a certa distància dels turismes compactes convencionals i dels utilitaris. També cal fixar-se en el fort creixement dels totcamins urbans o SUV-B, amb més de 157.000 unitats venudes i que arriben a superar en vendes els turismes dels quals deriven, com per exemple els Arona i T-Cross, que derroten amb un marge força ampli els Ibiza o Polo dels quals deriven. El segment de totcamins grans o familiars, sensiblement més cars i amb més valor afegit, és l'únic que pateix una davallada significativa de vendes (de gairebé el 30%) respecte al 2019.

Pel que fa a cotxes elèctrics, val la pena destacar el seu creixement constant al conjunt del mercat espanyol, on ja representen el 2,08% del total, amb el liderat destacat del Renault Zoe, amb 2.425 unitats venudes, seguit del Hyundai Kona, amb 1.777 unitats matriculades, i el Peugeot e-208, amb 1.235 unitats venudes all llarg del 2020.

A Catalunya es repeteix un any més el liderat del Dacia Sandero, tot i que amb un marge molt petit respecte el Seat León. Potser un dels elements diferencials del mercat català és que el segment dels cotxes elèctrics és proporcionalment força més significatiu que a la resta de l'Estat, i precisament en aquest segment el Tesla Model 3 ha tornat a repetir com el cotxe elèctric més venut a Catalunya, amb un total de 406 matriculacions, per les 299 que ha registrat el Renault Zoe. Aquesta realitat contrasta amb les xifres de Tesla a la resta de l'Estat, i confirma el mercat català com el feu de la marca californiana, ja que a Catalunya Tesla hi ven pràcticament el 50% dels models que matricula a Espanya.

Tot i ser un any de crisi sanitària i econòmica, el mercat espanyol ha seguit la mateixa tendència que els últims anys, amb una forta davallada dels cotxes dièsel, que només representen un 30,7% del total, i un creixement sostingut dels elèctrics, que ja superen el 2% del total.

A Catalunya aquesta tendència s'accentua encara més, ja que els cotxes dièsel només representen el 19% de quota de mercat, mentre que els cotxes elèctrics, híbrids, híbrids endollables o PHEV, de gas natural o GLP (és a dir, tots els que no són de mecàniques dièsel o gasolina) arriben a un històric 24% de quota total, amb un creixement del 20% respecte a l'any 2019 tot i el context de davallada generalitzada de vendes.

Seat, líder un any més

Pel que fa al rànquing de marques, Seat sí que ha obtingut un any més el liderat de vendes en el mercat espanyol, amb un total de 68.842 unitats matriculades, gràcies al bon paper dels Arona i Ateca, amb 15.362 i 14.181 unitats venudes respectivament.

Volkswagen obté el segon lloc de vendes a Espanya el 2020 amb 66.825 unitats matriculades, però amb la sorpresa de veure com el Golf cau dels 10 models més venuts amb només 13.423 unitats, seguit molt a la vora pels T-Roc i T-Cross, amb 12.974 i 11.189 unitats venudes cadascun. El podi de marques més venudes el completa Peugeot, amb 65.738 unitats matriculades el 2020 gràcies al bon funcionament comercial dels SUV 3008 i 2008, que sumen entre tots dos més de 30.000 unitats venudes.