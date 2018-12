Dacia Duster GLP Prestige: la lluita de classes més ecològica

El nou Dacia Duster és un dels totcamins més racionals del mercat si ens plantegem la compra en funció de la relació qualitat-preu. Tot i que ja no és un cotxe gaire barat, ara és possible comprar el SUV romanès amb un bon equipament i amb una versió de combustible ecològic (GLP, gas liquat de petroli) per 16.500 euros, descomptes promocionals a banda.

Fins ara ja hi havia una versió del nou Duster que funcionava amb GLP, però només es podia associar al nivell d’equipament Essential, molt més auster i espartà que el Prestige. El nivell d’equipament Prestige incorpora elements com el detector d’angles morts, entapissats específics, barres de sostre cromades, assistent de frenada d’emergència, sistemes ECO Mode i Start&Stop, regulador i limitador de velocitat, llums led, sis airbags, ajuda d’arrencada en desnivell, retrovisors electrònics cromats, llandes de 17 polzades o un nou sistema d’infoentreteniment Media Nav Evolution que es gestiona mitjançant la pantalla tàctil de set polzades.

Mecànicament el Duster GLP utilitza un motor gasolina 1.6 SCe de 115 CV i 156 Nm de parell que es marida amb una caixa de canvis manual de cinc relacions i un sistema de tracció davantera o 4x2. El GLP (gas liquat de petroli), també anomenat autogas, és una barreja de butà i propà (provinent del petroli) que ha crescut molt els últims anys, sobretot en països com França i Itàlia. El GLP és més barat (el seu preu volta els 0,60 euros/litre) i és molt menys contaminant, ja que no conté sofre ni altres substàncies i partícules contaminants i perjudicials per a les persones o el medi ambient.

Avantatges del GLP Reducció del 15% en emissions de CO2 Reducció del 96% en emissions de NOx Reducció del 50% de soroll o contaminació acústica Reducció del 99% en emissions de partícules

El Duster de GLP utilitza dos dipòsits diferents, ja que sempre arrenca com un cotxe de gasolina convencional i comença a utilitzar el GLP al cap d'un o dos minuts de funcionament, un cop el motor ha arribat a una temperatura de servei d'uns 40 graus.

Gràcies al seu preu i equipament, el nou Duster Prestige GLP es converteix en el totcamí de vocació ecològica amb més bona relació qualitat-preu del mercat i en una opció molt seriosa a l’hora de comprar un cotxe nou. No debades, Dacia s’ha convertit en una de les marques més venudes a l’estat espanyol el 2018, i probablement no canviarà gens durant el 2019.