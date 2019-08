DFSK 580, el SUV xinès que (probablement) no triomfarà

Dongfeng és un fabricant automobilístic xinès associat en una ‘joint venture’ amb el grup francès PSA i que acaba d’aterrar a l’estat espanyol amb el DFSK 580, un totcamí de set places, canvi automàtic i motor gasolina amb un preu base de 21.995 euros.

Amb tot, el DFSK 580 ho té molt difícil per aconseguir un lloc important al segment dels totcamins de set places, on se les veurà amb rivals temibles com el Nissan X-Trail (autèntic rei del segment en els últims anys), el Mitsubishi Outlander, l’Skoda Kodiaq, el Peugeot 5008, el Volkswagen Tiguan Allspace i el nou Seat Tarraco, entre d'altres.

A favor del SUV xinès hi juga el fet d’oferir una garantia de 4 anys i 80.000 quilòmetres en els seus models (ampliable als 7 anys o 100.000 quilòmetres si financem amb la marca), la possibilitat de configurar unitats que funcionin amb GLP i obtinguin l’etiqueta 'eco' i un preu base molt competitiu inferior, per exemple, al d’un Dacia Duster nou amb potència i motor equivalent.

De fet l’aposta de Dongfeng vol explotar aquestes virtuts: el nou DFSK 580 té un motor gasolina 1.5 d’origen Peugeot associat a un canvi automàtic de tipus CVT –sistema molt popular a Àsia– i un maleter que pot arribar als 1.960 litres si reclinem la segona i tercera fileres de seients.

Però si busquem una unitat ben equipada caldria adquirir la versió Intelligent, que inclou fars led, pantalla central de nou polzades, càmera de visió posterior, llandes de disset polzades, navegador GPS, sostre solar, climatitzador bizona, sensors d’aparcament i control de creuer, per bé que el preu d’aquesta versió s’enfila fins als 24.000 euros, i encara caldria afegir-hi 1.500 euros més si volem que el motor pugui funcionar també amb GLP i obtenir l’etiqueta ECO de la DGT i gaudir dels seus avantatges.

Posats a comparar en igualtat d'equipament, el SUV xinès no és gaire més barat que els totcamins de set places més venuts del segment

I probablement aquest fet és el seu taló d’Aquil·les: els compradors de totcamins de set places sovint poden pensar que, posats a pagar uns 25.000 euros per aquest model xinès, no és mala idea estirar una mica més el pressupost i comprar un model europeu o japonès amb més oferta mecànica i tecnològica, possibilitat de disposar de tracció total i amb una xarxa de concessionaris i tallers de solvència contrastada.

De fet, aquest Dongfeng DFSK 580 no és gaire més barat, per exemple, que un SsangYong Rexton, un cotxe de set places encara més gran i amb més potència que el xinès, ni més atractiu que els Peugeot 5008 del seu soci europeu, i això ens convida a pensar que el primer Dongfeng que es vendrà a l’estat espanyol no té pinta de convertir-se en un gran èxit comercial.