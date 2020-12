Cupra treballa en el disseny d’un vaixell impulsat per energia solar

Silent-Yachts és un reputat armador austríac de catamarans i altres embarcacions impulsades per fonts d’energia alternatives, especialment relacionades amb l’aprofitament de l’energia solar. De fet, ja ha entregat diverses embarcacions que funcionen mitjançant l’energia solar, però fins ara no havia col·laborat amb cap fabricant automobilístic per sumar sinergies en un projecte més ambiciós.

L'últim model de Silent-Yachts ha estat desenvolupat pels austríacs però amb elements tecnològics del grup Volkswagen, especialment pel que fa a l’aprofitament i transmissió de l’energia elèctrica dels nous models endollables de la marca de la Baixa Saxònia, que fa servir la plataforma modular MEB per als seus nous models elèctrics de zero emissions.

Gràcies a aquest acord de col·laboració, el nou catamarà solar aprofitarà l’energia de la llum solar gràcies a les plaques fotovoltaiques desenvolupades per Silent-Yachts per després aprofitar aquesta energia solar emmagatzemada en un paquet de bateries integrades al xassís MEB i enviar-les a l’eix posterior, que en aquest cas en comptes de rodes convencionals haurà de moure les hèlixs d’aquesta embarcació.

Pel que fa al disseny, tant Silent-Yachts com Volkswagen han encarregat a Cupra l’elaboració de l’apartat estètic i funcional del catamarà solar, del qual ja s’ha publicat una primera imatge que il·lustra aquest article i que mostra un disseny futurista, elegant, aerodinàmic i atractiu.

Encara caldrà esperar fins ben avançat el 2021 per saber els detalls finals d’aquest catamarà solar dissenyat pels del Baix Llobregat, per bé que algunes fonts apunten que podria tenir un preu una mica més baix que una embarcació equivalent de combustió i un cost de manteniment i reparació inferiors al d’un catamarà amb una mecànica convencional.