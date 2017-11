Seat crearà una nova marca de cotxes el 2018

Ha sigut una idea del president de Seat, Luca de Meo. L’italià, que va començar la seva carrera al capdavant d’Abarth, ha entès que separar les versions Cupra, fins ara reservades als models més prestacionals de la gamma, de la resta dels models Seat és una bona manera per rellançar el valor comercial de la marca.

I és que les versions Cupra han sigut històricament molt apreciades i valorades als mercats alemany i britànic, probablement els dos mercats més difícils i exigents del món. D’acord amb aquesta realitat, Seat segueix els passos de Fiat o Citroën, que van separar les versions Abarth o DS per convertir-les en marques independents amb un important valor afegit.

El flamant León Cupra R és el primer avís d’aquesta nova marca independent, una preparació limitada, exclusiva i molt potent, que arriba als 340 CV de potència, que tindrà continuïtat amb una futura versió Cupra R del León ST, la variant amb carrosseria familiar dels de Martorell.

Seat té previst que la nova marca disposi de diversos models, alguns dels quals en edicions limitades -les versions Cupra R- o fabricades en sèrie amb uns criteris de qualitat i esportivitat sensiblement per sobre dels models estàndard de Seat.

Futurs models Cupra Ibiza Cupra i Ibiza Cupra R

Arona Cupra

Ateca Cupra

SUV 7 places (Tarraco) Cupra

León Cupra R i León ST Cupra R

Born i e-Born

Però l’aparició de Cupra com una marca independent no haurà sigut fàcil ni senzilla, ja que la cúpula del grup Volkswagen no havia vist amb bons ulls l’aparició d’aquesta nova marca, que ha despertat no pocs recels a Wolfsburg sobre l’orientació i espai comercial dels nous Cupra.

I és que la valoració de Seat més enllà de les nostres fronteres és la d’una marca generalista de perfil baix o modest, i l’acceptació d’aquesta futura marca, sense un llegat històric o esportiu comparable als d’Abarth o DS, ha fet dubtar, i molt, sobre la viabilitat de la nova marca que es podria presentar oficialment el març del 2018 en el marc del Saló de Ginebra.

Per acabar, Seat ha registrat un seguit de nous emblemes per a la futura marca Cupra, i fins i tot el nom d’alguns futurs models que evoquen i permeten suposar un futur elèctric o si més no endollable dels esportius catalans, com ara Born o E-Born.

Una copa monomarca

Fins ara el departament de competició dels de Martorell, Seat Sport, ha preparat diversos models per als clients privats que desitgin competir amb un León Cup Racer, una preparació extrema de 350 CV de potència específicament preparada per a un ús exclusiu en circuits. L’aparició de Cupra com a marca independent anirà lligada a una nova copa monomarca i preparacions per als clients que vulguin participar en els diversos campionats de turismes al volant d’un dels nous Cupra de competició, que ajudaran a reforçar i millorar la imatge de la marca arreu del planeta.