Cristiano Ronaldo es compra un Bugatti Centodieci, un monstre de 1.600 CV i 8 milions d’euros

Cristiano Ronaldo és un dels futbolistes més famosos del món i, com tantes altres grans estrelles d’aquest esport, és un gran aficionat del món del motor. Aquesta afició i el seu alt poder adquisitiu li permeten que la seva col·lecció particular inclogui models com ara un Porsche 911 Turbo S, un Rolls-Royce Ghost, un Ferrari 599 GTB i un Lamborghini Aventador, que plegats sumen un valor d'uns quants milions d'euros.

Però el jugador del Juventus ha anat més enllà i s'ha convertit en la primera persona del món a adquirir el Bugatti Centodieci, una versió millorada del Bugatti Chiron que vol ser un homenatge al mític Bugatti EB 110 dels anys 90, un model del qual hereta la seva inspiració estètica amb un frontal molt afilat, predomini de les formes geomètriques i un gran aleró posterior.

El Bugatti Centodieci de Cristiano Ronaldo fa servir el mateix motor W16 que el Chiron estàndard, però arriba fins als –atenció– 1.600 CV de potència gràcies als quatre grans turbos que aporten una dosi de potència extra al model, que li serveixen per arribar als 380 km/h de velocitat punta limitada electrònicament (possiblement podria superar la barrera dels 400 km/h amb una reprogramació electrònica) i una acceleració de 0 a 100 en només 2,4 segons.

La marca alsaciana només fabricarà deu unitats del seu Centodieci, cosa que el converteix en un dels models més exclusius i desitjats de tots els temps. Tot i que el seu preu és absolutament estratosfèric (8 milions d’euros abans d’impostos), hi ha molta més demanda que oferta d’aquest tipus de cotxes, i el seu valor de revenda serà molt més elevat que el seu preu de compra actual. Així doncs, ¿com és que Bugatti ha decidit cedir la seva primera unitat del Centodieci al futbolista de la Juve?

Una guerra de clans

A ningú se li escapa que aquesta notícia no ha agradat gens a la cúpula del Juventus, un club propietat de la família Agnelli i que també controla el grup FCA (on figuren fabricants com Alfa Romeo o Maserati) i Ferrari, etern rival de Bugatti en el segment dels esportius.

El fet d'utilitzar el futbolista és un greuge més en la guerra freda entre Bugatti i Ferrari i els grups Volkswagen i FCA-PSA

En aquest sentit, el fet que Bugatti hagi cedit la primera unitat d’un dels models més exclusius i desitjats de la història recent de l’automobilisme a la gran estrella del Juventus no deixa de formar part de la guerra comercial entre el grup FCA i Ferrari (propietat dels Agnelli) i el grup Volkswagen, matriu de Bugatti i controlat de manera indirecta per la família Piëch-Porsche.

Per acabar, val la pena recordar que el futbolista portuguès no és un gran col·leccionista de cotxes en el sentit més passional d’aquesta expressió, ja que es limita a comprar els models més cars per demostrar la seva capacitat econòmica més que no pas per gust, valor històric o de cara a convertir-los en futurs clàssics. En definitiva, i en termes futbolístics, Bugatti ha anotat un gran gol al feu de Ferrari, i això, en termes comercials, no té preu.