Cowboy 3, una bici elèctrica d’estil retro amb 70 quilòmetres d’autonomia

Cowboy és una start-up belga fundada a Brussel·les l'any 2017 per tres emprenedors que volien combinar la mobilitat urbana i sostenible amb el disseny en el segment de les bicicletes elèctriques urbanes, com una solució més de mobilitat per les grans ciutats europees.

La Cowboy 3 és l'última creació dels belgues, ja disponible a la seva pàgina web a un preu de 2.290 euros, que la converteix en una de les bicicletes elèctriques i urbanes més interessants del mercat aquest 2020.

Més enllà del disseny retro o vintage de la bicicleta –que recorda molt les biciceletes de carretera dels anys 80–, la Cowboy 3 destaca per l'ús de materials de qualitat i lleugers (la bicicleta homologa un pes sense bateries de menys de 17 quilos) i l'ús d'un únic pinyó que aporta fluïdesa i simplicitat a les seves línies.

La bateria de la Cowboy 3 s'integra en el quadre de la bicicleta just per sota del seient, pesa poc més de dos quilos i és fàcilment extraïble, i segons apunta la marca es pot carregar en un endoll domèstic en menys de tres hores i mitja i presenta una autonomia màxima d'uns 70 quilòmetres.

La bateria alimenta un petit motor de 250 W integrat en la roda posterior, i s'associa a una corretja i una transmissió amb una vida útil d'uns 30.000 quilòmetres, sempre que es faci el manteniment indicat pel fabricant.

Per acabar, convé destacar que la Cowboy 3 incorpora alguns sistemes de connectivitat mòbil que permet integrar una targeta SIM a la bici per avisar els serveis d'emergència i informar de l'eventual ubicació del ciclista en cas d'accident detectat pels sensors de la bicicleta i sense detectar resposta de l'usuari.