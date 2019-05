Cotxes vegans, la nova tendència de l’automoció

No fa tant de temps un cotxe amb els entapissats de cuir i de pell era la màxima expressió del luxe i del bon gust. Els temps han canviat, i els compradors actuals –independentment del seu nivell adquisitiu– aposten cada cop més per entapissats i materials d’origen sintètic o vegetal, però mai animal.

De fet algunes fibres vegetals com la fibra d’eucaliptus guanyen cada cop més presència en el mercat, amb una acollida entusiasta per part dels compradors, no necessàriament vegans però cada cop més preocupats per la sostenibilitat, el medi ambient i la consciència ecològica.

El veganisme no és un moviment majoritari al nostre país (només el 2% de la població catalana i espanyola és vegana, segons estudis del 2018), però és cada cop més rellevant en el món de l’automòbil. Sense anar més lluny, Tesla fabrica els seus Model S, Model X i Model 3 amb materials de fibra vegetals, i des del 2018 ha retirat els acabats de pell en tots els seus productes.

En la mateixa línia, BMW ofereix un acabat totalment vegà del seu elèctric i3 que fins i tot utilitza plàstics reciclats per als diversos elements del seu habitacle, disminuint encara més el seu impacte ecològic sobre el medi.

Fins i tot Toyota, el fabricant de cotxes híbrids més important del món, ofereix una versió vegana del seu Prius amb un material sintètic anomenat SofTex que substitueix els entapissats de pell animal, amb un resultat excel·lent, segons afirma la companyia japonesa.