Corvette C8 Convertible, esperit americà sense sostre

Esportiu, descapotable amb sostre dur retràctil –i no de lona, com és habitual–, motor central de vuit cilindres atmosfèric (o V8, si ho preferiu) i 495 CV de potència per només 67.495 dòlars, poc més de 61.000 euros, al canvi actual. Així és el nou Corvette C8 Convertible, el primer model de Corvette amb sostre dur de la història i que promet mantenir l’essència més pura d’aquest mite nord-americà.

El Corvette C8 Convertible, que es començarà a fabricar durant el primer trimestre de 2020 i que es començarà a entregar durant la primavera-estiu de l’any vinent, promet ser un rival dur per als Ferrari F8 Tributo Spider i McLaren 720S Spider, i ho vol ser mantenint l’essència del model cupè del qual deriva.

De fet, Chevrolet ha anunciat que el seu Corvette C8 Convertible no empitjorarà el rendiment ni les prestacions del model original gràcies a un treball tècnic molt important tant en l’estructura del cotxe com en els materials emprats, que permeten mantenir la capacitat del maleter i l’estructura, el repartiment de pesos i el xassís del model del qual deriva.

Gràcies als arcs de seguretat centrals, el Corvette C8 Convertible només pesa 36 quilos més que el model cupè, sense arribar a comprometre en cap moment la rigidesa torsional del vehicle ni modificar-ne substancialment el comportament. De fet, la major part dels 36 quilos extra que homologa a la bàscula es deuen als engranatges i motors elèctrics d’obertura i tancament del sostre.

A banda del rendiment d’aquesta versió descapotable, el sostre dur té una raó de ser molt important per als enginyers de Chevrolet: l'aïllament acústic, que elimina les molèsties del so del vent quan es circula a certa velocitat i permet sentir en tota la seva esplendor com el mític motor de vuit cilindres en V rugeix sota el capó.

Desgraciadament, Espanya no és un dels mercats escollits per Chevrolet per comercialitzar el seu producte, així que els compradors interessats a adquirir-ne un hauran de fer la comanda en algun concessionari francès o alemany, o bé importar-lo directament dels Estats Units.