Citroën presenta el nou C4: un ‘crossover’ electrificat

Encara no fa quatre anys, el C4 era el cotxe més venut a Catalunya, sobretot gràcies a les versions monovolums Picasso i Grand Picasso. Però els gustos del públic han canviat i la nova generació del C4 serà un crossover (és a dir, un vehicle a mig camí entre els totcamins i els turismes convencionals) que, per primer cop, disposarà de mecàniques dièsel, gasolina i totalment elèctriques, una versió que els gals han anomenat ë-C4.

Estèticament els nous C4 i ë-C4 utilitzen un nou llenguatge de disseny futurista i elegant, amb un frontal afilat i característic i la presència de proteccions de baixos i passos de roda en plàstic negre que emfatitzen la seva ànima més aventurera.

Els interiors del C4 i l'ë-C4 també aposten per un disseny innovador, però menys futurista i radical que en el disseny de la carrosseria. A part del quadre de comandaments digital i la gran pantalla tàctil central, a Citroën han considerat seguir apostant per botons físics per controlar el climatitzador, un encert que permet ajustar la temperatura de l’habitacle més ràpidament sense haver de desviar massa la mirada de l’asfalt. A més, el nou crossover francès incorpora un head-up display que projecta les informacions més rellevants sense haver de desviar la mirada.

Un elèctric de 136 CV i 50 kWh

Mecànicament, el nou C4 disposarà de mecàniques dièsel i gasolina convencionals, però gràcies a fer servir la nova plataforma CMP del grup PSA també disposarà d’una versió elèctrica ë-C4 que promet ser una de les versions més importants del compacte francès.

Aquest ë-C4 utilitzarà la mateixa mecànica que els Peugeot e-208 i l'Opel Corsa-e, aprofitant la mateixa estructura, motors i paquet de bateries que els altres models elèctrics del grup. Així doncs, l’ë-C4 farà servir un motor de 136 CV (100 kW) i unes bateries de liti de 50 kWh de capacitat, amb una autonomia final encara per confirmar.

Els nous C4 i ë-C4 arribaran al nostre mercat a finals del 2020 o inicis del 2021. El preu i diversos detalls tècnics i mecànics (canvi manual o automàtic en les versions gasolina i dièsel) encara estan pendents de confirmar.