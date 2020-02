Citroën actualitza el C3

Citroën ha presentat l’actualització tecnològica i estètica de mitja vida de l’actual generació del C3 (el que popularment les marques anomenen restyling) per seguir oferint un producte adequat i competitiu en el mercat.

L’actual C3, que es troba en la seva tercera generació, és ara més modern i tecnològic gràcies a un nou frontal amb nous detalls estètics a la part superior i grups òptics amb tecnologia led que milloren la seva signatura lumínica. A més a més, Citroën estrena noves llandes de 16 i 17 polzades i nous airbumps o proteccions laterals de plàstic que protegeixen la carrosseria dels cops dels veïns d’aparcament quan obren les seves portes sense gaire cura.

Tot i que no en modifica les dimensions (el C3 continua homologant una llargada de 3,99 metres), ara Citröen actualitza les possibilitats estètiques i de personalització amb fins a 97 configuracions estètiques i de color diferents.

En el seu interior el C3 incorpora nous detalls estètics i motllures de més qualitat (opcionalment es pot demanar el tauler amb plàstics i embellidors que imiten la fusta) i estrena nous seients amb un disseny més ergonòmic que milloren el confort a l’hora de circular. Això sí, el C3 manté la mateixa pantalla central de set polzades compatible amb Android Auto i Apple CarPlay, i la càmera col·locada al retrovisor interior que permet fer-nos selfies i vídeos de fins a 60 segons per compartir a les xarxes socials.

Mecànicament el C3 manté els mateixos motors dièsel i gasolina de tres i quatre cilindres amb potències compreses entre els 83 i el 116 CV associats a un canvi manual de sis relacions, tot i que opcionalment els motors més potents de gasolina també es poden associar a un canvi automàtic de sis relacions.

Per acabar, Citröen ha confirmat que l’actualització tecnològica del nou C3 arribarà al nostre mercat el mes de juny a un preu encara per confirmar, però que no hauria de ser gaire diferent dels preus actuals, que oscil·len entre els 12.000 i els 13.000 euros en les seves versions més bàsiques.