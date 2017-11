Citroën SpaceTourer Rip Curl, l'autocaravana per gaudir de les onades

De moment és tan sols un prototip, però la SpaceTourer Rip Curl té tota la pinta de convertir-se en una de les futures edicions de la marca francesa. De fet, la SpaceTourer podria convertir-se, en uns pocs mesos, en la plataforma sobre la qual el grup PSA desenvolupi diversos models de furgonetes i autocaravanes.

Aquesta preparació de la flamant furgoneta de Citroën la converteix en una caravana amb tota mena de comoditats, entre les que sorprèn un sostre que es pot elevar i que permet moure¡s dempeus per l'habitacle sense problemes, dues lliteres de dues places i capacitat per a viatjar fins amb 7 ocupants (quatre dels quals poden dormir al seu interior).

Al seu interior hi ha nevera, cuina de gas, una taula i diversos mobles per emmagatzemar objectes, a més d'un circuit d'aigua corrent per poder netejar estris o fregar els plats, i fins i tot un telèfon de dutxa per poder netejar les taules de surf o els propis ocupants del vehicle (això sí, al seu exterior).

Mecànicament la Citroën SpaceTourer Rip Curl utilitza un motor dièsel BlueHDi de 150 CV associat a un canvi manual de 6 velocitats i a un sistema de tracció integral 4x4 que permet que aquesta furgoneta pugui superar sense dificultats els habituals obstacles o ferms amb poca adherència de les platges o camins sense asfaltar.

A més, aquesta furgoneta presenta un disseny atractiu gràcies a les llandes de 17 polzades, les proteccions de baixos i passos de roda de color gris o la bonica carrosseria pintada a dos colors.