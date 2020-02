Citroën Ami, un cotxe elèctric barat que es pot conduir sense carnet

La versió de producció final de l’Ami ha canviat ben poc respecte al prototip que Citroën va presentar ara fa un any. Sí, el model de producció final és una mica més pesant i els grups òptics són una mica diferents, però l’esperit del prototip es manté en aquesta versió de producció definitiva, que tindrà un preu de 6.900 euros.

Citroën ha analitzat els problemes de les grans ciutats i les tendències socials de les grans metròpolis del món, i en conseqüència l’Ami intenta respondre a les necessitats de les societats urbanes del segle XXI.

D’entrada l’Ami és un cotxe democràtic pel seu preu de compra i per la possibilitat de poder-lo conduir sense el permís de conduir convencional, ja que qualsevol persona que tingui més de 16 anys i el permís de ciclomotor AM pot posar-s'hi al volant. De fet l’Ami val la meitat del que costen els cotxes sense carnet d’Aixam o Ligier que es venen al nostre país i que utilitzen motors de combustió tradicionals.

Un altre dels grans problemes de les ciutats modernes és l’espai, i per això l’Ami és un vehicle de tan sols 2,41 metres de llarg i 1,39 d’ample per 1,52 metres d’alt. Amb un pes de només 485 quilos, l’Ami és capaç d’oferir una autonomia de fins a 70 quilòmetres gràcies a la seva bateria de 5,5 kWh de capacitat, i pot carregar-se en qualsevol endoll domèstic de 220 V en tan sols tres hores.

L'última resposta de l’Ami és ambiental, ja que gràcies al fet de ser un cotxe totalment elèctric i a la possibilitat de fer-lo servir en format de cotxe compartit o car sharing permet estalviar recursos i despesa al medi ambient i a les butxaques dels conductors.

Citroën ofereix la possibilitat de comprar i configurar l'Ami per internet sense haver de trepitjar un concessionari convencional, finançar-lo o llogar-lo per tan sols 19,99 euros al mes i rebre el vehicle a domicili.

Amb tot, cal destacar que l’Ami no és ben bé un cotxe, sinó un quadricicle pensat per a un ús urbà amb una velocitat punta limitada a 45 km/h i unes dimensions i potencialitats desenvolupades per moure’s amb comoditat pel casc històric de les ciutats europees, però que en cap cas està pensat per circular per carreteres convencionals.