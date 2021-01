Circular amb un cotxe elèctric a Barcelona pot ser més car que fer-ho amb un de gasolina

A partir d’aquest dilluns ha entrat en vigor l’obligatorietat de pagar per fer ús de la xarxa de punts públics de càrrega per a vehicles elèctrics de la ciutat de Barcelona. La tarifa bàsica dels punts de recàrrega per a cotxes i furgonetes al carrer és de 0,49 euros, i de 0,30 euros per kWh en cas de fer la càrrega normal nocturna en aparcament, un preu força elevat que ha despertat certes crítiques i malestar entre els usuaris de vehicles elèctrics que fan servir habitualment la xarxa de recàrrega pública de la capital catalana. En el cas de les motos, el preu per kWh varia entre els 0,40 euros en cas de carregar-les al carrer i els 0,30 euros en aparcament de B:SM en horari nocturn.

En el cas de disposar d’un abonament EcoFriend (que té un preu de 50 euros per a particulars i de 100 per a professionals) les tarifes per kWh de potència baixen fins als 0,40 euros en cas de càrrega diürna al carrer i als 0,22 euros en aparcament nocturn en el cas de cotxes i furgonetes, i de 0,30 i 0,20 respectivament en el cas de les motocicletes. Totes les tarifes ja es poden consultar al lloc web municipal endolla.barcelona.

Surt realment a compte?

Fins ara un dels avantatges dels cotxes elèctrics era el seu pla d’amortització respecte als de combustió en termes de carburant, revisions mecàniques i desgast de peces. Amb tot, un usuari es podria trobar que és més econòmic omplir el dipòsit de gasolina o dièsel per fer més quilòmetres que no pas moure’s amb un cotxe elèctric si necessita la xarxa de recàrrega pública de Barcelona i no té garatge propi on endollar el vehicle i acollir-se a les hores vall o de menys tarificació elèctrica.

Per exemple, un cotxe elèctric com l’Honda e, que vam provar fa poques setmanes, té un consum real d’uns 18 o 19 kWh cada 100 quilòmetres, cosa que suposa més de 9 euros de despesa per cobrir aquesta distància. En canvi, un Toyota Yaris híbrid no endollable gasta uns 5,2 litres de gasolina per recórrer els mateixos quilòmetres en el mateix entorn, i al preu actual de la gasolina (1,225 €/L) suposaria una despesa de 6,37 euros. A més, els temps d’espera per omplir el dipòsit de gasolina i els de carregar del tot un cotxe elèctric no són comparables a dia d’avui.

La comparació encara podria ser més sagnant si prenem com a referència el consum d'un cotxe elèctric potent per carreteres ràpides i autopistes, que és on més consum registren els cotxes elèctrics. Un Tesla Model X com el que vam provar fa un temps té un consum de 24,3 kWh/100 quilòmetres, cosa que podria suposar que si volem viatjar d’Andorra o Amposta a Barcelona (uns 200 quilòmetres) i aprofitar per carregar-hi el vehicle, el preu del viatge (d’anada) arribaria als 23,81 euros o als 48,6 euros en cas de fer el viatge d’anada i tornada aplicant els preus tarifaris de Barcelona.

Curiosament, el mateix recorregut amb un SUV dièsel que consumeixi uns 6 litres als 100 quilòmetres al preu actual del dièsel (1,10 €/L), costaria uns 13,2 euros en cas d'un viatge d’anada o 26,4 euros en cas que el viatge fos d’anada i tornada.

En qualsevol cas, resulta molt més econòmic carregar el cotxe en un endoll domèstic propi aprofitant les hores vall de la nit, quan el preu per kWh pot caure al voltant dels 0,10 o 0,15 euros, però en una ciutat com Barcelona, on la majoria de la gent viu en pisos i aparca al carrer o en aparcaments col·lectius, no és tan fàcil instal·lar un punt domèstic que, a més, també requereix una inversió important.