Chang Li, un cotxe elèctric per menys de 1.000 euros i que es compra per Alibaba

Només es podrà comprar per la plataforma de comerç electrònic Alibaba i costarà una mica menys de 1.000 euros: així és el Chang Li, el cotxe elèctric més barat del món. Amb capacitat per a dos ocupants, el Chang Li fa 2,5 metres de llarg, 1,5 d’ample, 1,8 d’alt i pesa 323 quilos.

Evidentment, el Chang Li no és cap meravella ni prodigi tècnic, i compta amb tres opcions mecàniques amb potències que varien entre els 1,15 CV i els 1,6 CV, gràcies a les quals el cotxe pot assolir una velocitat punta de 30 km/h.

Amb capacitat per a dos ocupants, el Chang Li vol ser una solució de mobilitat elèctrica per als compradors asiàtics amb menys capacitat adquisitiva

Equipat amb bateries de 800, 1.000 o 1.200 W, aquest cotxe elèctric econòmic té uns 50 quilòmetres d’autonomia i es pot carregar del tot en unes 8 o 9 hores amb un endoll domèstic. La marca també en comercialitzarà una versió de tres ocupants que costarà uns 1.200 euros i fins i tot està plantejant la possibilitat de convertir alguns Chan Li en taxis a la Xina.

Aquest cotxe, que no passaria mai les normes d’homologació de seguretat europees, disposa de ràdio, ventilador, calefacció i una roda d’emergència, però no ofereix cap garantia de seguretat en cas d’accident i, com es pot imaginar, els materials utilitzats en la seva fabricació disten de ser de primera qualitat. Per acabar, us deixem un vídeo que la web especialitzada Jalopnik ha fet d'aquest cotxe tan peculiar i curiós.