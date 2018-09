Bugatti estudia fabricar un SUV

La revista britànica Autocar revela una conversa amb el CEO de Bugatti, l’alemany Stephan Winkelmann, on anuncia la seva intenció de crear nous models en una gamma centrada en els seus superesportius, actualment el Chiron i fins fa poc el seu predecessor, el Veyron. Winkelmann, que ha dirigit abans a altres marques del grup VAG com Lamborghini o Audi, hauria anunciat que la marca alsaciana té com objectiu crear com a mínim un segon model per completar l’oferta de Bugatti.

Preguntat sobre si el nou model de Bugatti podria ser un SUV o una berina de tres cossos, Winkelmann va contestar que “cal analitzar la demanda global i regional de cada tipus de producte” abans de realitzar “importants inversions”. Aquestes paraules poden suposar que Bugatti hauria escollit la possibilitat de crear un totcamí de tall esportiu seguint les passes de l’altra gran marca esportiva del grup Lamborghini, que fa poc ha presentat el seu flamant Urus.

Anys enrere Bugatti ja havia projectat una berlina de tres cossos anomenada Galibier, però el projecte fou finalment desestimat en considerar que no obtindria una gran resposta entre els clients de la marca, més interessats en l’exclusivitat exhuberant dels Veyron, Chiron o Divo.

Fabricar un SUV, en canvi, suposaria poder utilitzar elements mecànics, tecnològics i plataformes de les altres marques del grup com Lamborghini o Bentley, reduint els costos de desenvolupament del vehicle. A més a més a ningú se li escapa que l’Urus, el SUV de Lamborghini, va ser projectat durant els anys en que Winkelmann va estar al capdavant dels de Sant’Agata Bolognese.

De fet els grans fabricants de cotxes esportius fabricaran aquesta mena de vehicles, i fins i tot Ferrari en fabricarà un, seguint les passes de la citada Lamborghini, Rolls-Royce o Bentley, entre altres.