Bugatti Baby II, un cotxe de joguina més car que un Golf

El cotxe més venut a Bugatti aquest any serà un cotxe de joguina. El Baby II és un petit cotxe elèctric amb un motor elèctric de poc més d’un CV de potència (1,5 CV, per ser exactes) i una velocitat punta de 20 km/h amb limitador de velocitat amb control parental que el fan ideal per convertir-se en el primer cotxe dels nens més afortunats del planeta. En cas de voler alliberar tota la potència, el Bugatti Baby II pot arribar a oferir una velocitat punta de 45 km/h.

El Baby II és en realitat una rèplica a escala deliciosa del Bugatti Type 35 de l’any 1924, amb una consola central d’alumini, neumàtics Michelin específics i indicadors de l’estat de càrrega de les bateries d’aquest cotxe de joguina.

Tot i ser un cotxe de joguina, té detalls i elements de primera qualitat

Aquesta petita joia artesanal té tres nivells d’acabat en funció del material de la seva carrosseria, i els models més exclusius la tenen fabricada en alumini o fins i tot en fibra de carboni.

A més a més, aquest petit Bugatti té elements de cotxes reals com ara un diferencial de desplaçament limitat amb gestió electrònica, frens hidràulics, retrovisors i un sistema de frenada que regenera energia per a les bateries, entre altres detalls.

La marca alsaciana ja ha venut les 500 unitats d’aquesta joguina elèctrica, tot i que el seu preu base és superior als 30.000 euros, més o menys el que pot costar un Golf ben equipat o un León FR amb carrosseria familiar i tracció integral.