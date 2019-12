Brembo fabricarà frens amb llaunes reciclades

Brembo passa per ser el millor fabricant de pinces de fre de tot el món. Milions de motocicletes i turismes utilitzen el seus sistemes de frenada, molts cops inspirats en les versions de competició i alt rendiment, àmbit en què la casa italiana és un autèntic referent mundial gràcies a la seva participació en Fórmula 1, Le Mans, Fórmula E i MotoGP, per exemple.

Els transalpins han anunciat un projecte que han batejat com a CRAL i desenvolupat de la mà de l’empresa Cannon-Ergos que vol aprofitar l’alumini i l’ecomagnesi present en les llaunes que consumim diàriament. Aquest projecte ha suposat una inversió de més de tres milions d’euros i compta amb ajudes públiques comunitàries de la UE.

El nostre és un exemple d’economia circular Roberto Vavassori - Director de comunicació de Brembo

Aquesta iniciativa permet que l’alumini reciclat suposi un estalvi del 50% en emissions de CO 2 respecte a un procediment convencional i també permet estalviar l’ús de l’hexaflorur de sofre (SF6) –un compost químic molt contaminant– per produir magnesi. De fet, un quilo d’hexaflorur de sofre equival a 22.200 quilos de diòxid de carboni i és un potent gas d’efecte hivernacle que el Protocol de Kyoto preveu prohibir en un futur no gaire llunyà.

L’alumini, per la seva banda, és un material cada cop més utilitzat en el procés de fabricació de cotxes i motos noves, ja que, gràcies a la seva lleugeresa, permet mantenir a ratlla el pes final dels vehicles i afavorir consums de carburant més controlats i, de retruc, índexs d’emissions més baixos que els de vehicles més pesants.

Amb tot, la idea d'aprofitar materials reciclats en diversos elements dels automòbils no és nova, ja que ja fa anys que molts fabricants fan servir plàstics reciclats per fabricar diversos elements de cotxes nous.