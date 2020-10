L'Àrea Metropolitana de Barcelona estudia prohibir la circulació dels vehicles amb etiqueta B

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha reconegut que està estudiant la possibilitat de prohibir la circulació dels vehicles amb etiqueta B –de color groc– dins del perímetre de la zona de baixes emissions (ZBE) en un futur no gaire llunyà, amb l’any 2022 a l’horitzó.

L’etiqueta groga o B de la DGT la reben tots els cotxes i furgonetes amb motor gasolina matriculats a partir de l’any 2000 fins al 2006 i tots els dièsel matriculats entre els anys 2005 i 2014, corresponents a les normatives d’homologació d’emissions de la UE de vehicles gasolina Euro 3 i dièsel Euro 4 i Euro 5. Les motocicletes, per la seva banda, han d’homologar el certificat europeu Euro 2, és a dir, que afectaria tots els vehicles de dues rodes matriculats abans de l’any 2003.

Segons apunta el vicepresident de Mobilitat i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda, els cotxes dièsel Euro 4 i Euro 5 són els més contaminants dels afectats i, per tant, els que més preocupen als responsables mediambientals. Segons Poveda, “no és sostenible mantenir vehicles dièsel amb 20 anys d’antiguitat” i “cal modificar els vehicles amb el pas del temps”.

De fet, aquesta nova mesura no seria cap gran sorpresa després que a inicis de mes l'Ajuntament de Barcelona afirmés que la contaminació atmosfèrica està sobrevivint a les mesures imposades per la zona de baixes emissions i que el regidor Eloi Badia reconegués que no havien arribat "a l'objectiu desitjat" i que caldria seguir elaborant un calendari amb més restriccions i prohibicions.

Aquesta mesura, que serà la continuació de l’actual prohibició de circular dins la zona de baixes emissions aplicable a tots els vehicles sense distintiu ecològic de dilluns a divendres entre les 7 i les 20 hores i que ja acumula multes i sancions als infractors, s’inscriu en l’objectiu ambiental de l’AMB de reduir més d’un 25% el trànsit privat dins la zona afectada de Barcelona (excepte la Zona Franca i Vallvidrera), l’Hospitalet, Cornellà, Esplugues i Sant Adrià de Besòs.